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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Children of Bodom

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Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо



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Бывшие участники CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman в рамках беседы с Chaoszine по случаю выпуска нового пива Murder Point получили вопрос и о возможности проведения концерта-памяти Алекси Лайхо:

«Это сложный вопрос, и даже мы втроём не обсуждали его.

Лично я считаю, что Алекси не хотел бы трибьют-шоу. Алекси хотел бы, чтобы просто CHILDREN OF BODOM сыграли шоу. И даже если бы его заменили, что для нас очень тяжело, как непросто это сделать во всём мире хэви-металла в плане вокальной и гитарной игры... Я знаю по опыту общения с Алекси и посещения трибьют-шоу и тому подобного, что он бы не хотел, чтобы для него устраивали трибьют-шоу.

Поэтому у нас нет никакого желания пытаться организовать подобное мероприятие в честь Алекси. Возможно, когда-нибудь мы отыграем концерт. Никогда не говори "никогда"... Но для нас было бы неестественно пытаться устроить трибьют-шоу прямо сейчас».

С ним согласился Henkka, добавив:

«Было бы странно дать трибьют-шоу в честь Алекси. И как сказал [Janne], я уверен, что он хотел бы, чтобы кто-то другой играл в честь него. А вот нам было бы неловко выступать на трибьют-шоу. Я не против, если кто-то другой сыграет музыку CHILDREN OF BODOM в память о нём... И каждый раз, когда я вижу, что кто-то [исполняет наши песни], мы всегда делимся ими, потому что это лучшее, что можно сделать. Музыка Алекси будет жить вечно!»

Former CHILDREN OF BODOM Members





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
24 мар 2022, 22:28
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