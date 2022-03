сегодня



Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо



Бывшие участники CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman в рамках беседы с Chaoszine по случаю выпуска нового пива Murder Point получили вопрос и о возможности проведения концерта-памяти Алекси Лайхо:



«Это сложный вопрос, и даже мы втроём не обсуждали его.



Лично я считаю, что Алекси не хотел бы трибьют-шоу. Алекси хотел бы, чтобы просто CHILDREN OF BODOM сыграли шоу. И даже если бы его заменили, что для нас очень тяжело, как непросто это сделать во всём мире хэви-металла в плане вокальной и гитарной игры... Я знаю по опыту общения с Алекси и посещения трибьют-шоу и тому подобного, что он бы не хотел, чтобы для него устраивали трибьют-шоу.



Поэтому у нас нет никакого желания пытаться организовать подобное мероприятие в честь Алекси. Возможно, когда-нибудь мы отыграем концерт. Никогда не говори "никогда"... Но для нас было бы неестественно пытаться устроить трибьют-шоу прямо сейчас».



С ним согласился Henkka, добавив:



«Было бы странно дать трибьют-шоу в честь Алекси. И как сказал [Janne], я уверен, что он хотел бы, чтобы кто-то другой играл в честь него. А вот нам было бы неловко выступать на трибьют-шоу. Я не против, если кто-то другой сыграет музыку CHILDREN OF BODOM в память о нём... И каждый раз, когда я вижу, что кто-то [исполняет наши песни], мы всегда делимся ими, потому что это лучшее, что можно сделать. Музыка Алекси будет жить вечно!»













