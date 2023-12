18 дек 2023



Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, кого мы не узнавали»



14 декабря участники CHILDREN OF BODOM Henkka Seppälä (bass) и Janne Wirman (keyboards) приняли участие в пред-прослушивании нового концертного релиза "A Chapter Called... Children Of Bodom (Final Show In Helsinki Ice Hall 2019)", а также ответили на вопросы собравшихся. В частности они обсудили, в каком душевном состоянии они подходили к этому концерту.



Janne: «На сцене [на последнем концерте] я почувствовал облегчение, потому что я очень сильно был измучен проблемами Алекси и постоянными ссорами с одним и тем же человеком. А этот парень, который был нашим лучшим другом и писал всю музыку, вдруг с 2016 года превратился в человека, которого я больше не узнавал. Он стал другим и был настолько подавлен своей болезнью и проблемами, что в 2019 году мы решили, что так больше продолжаться не может. И это было последнее шоу. Изначально у нас были гораздо более радужные планы, как попрощаться со всеми иностранными фанатами, как устроить полноценный прощальный мировой тур [в 2020-2022 годах] и всё такое. Но в то время мы не знали, что [случится] пандемия, и она в любом случае отменила бы все наши замыслы».



Henkka: «Так что в каком-то смысле нам повезло, что у нас была такая конфронтация внутри группы, которая заставила нас принять решение закончить с коллективом раньше, чем мы собирались, и провести заключительное шоу, которое удалось записать. Потому что если бы мы с Алекси продолжали придерживаться первоначального плана, по которому прощальный тур должен был продлиться до 2022 года, а я полагаю, что именно так бы всё и было, то тогда пандемия всё бы испортила. И у нас, возможно, никогда бы не осталось такого последнего достойного сувенира [в виде выпускаемого концертника]».



На вопрос, не приходила ли им в голову мысль о том, что они могли бы сделать долгий перерыв в отношениях друг с другом, а затем, возможно, собраться вместе позже, Henkka ответил:



«Это был бы зрелый способ справиться с ситуацией».



Janne: «Наш тогдашний менеджер Стив спросил меня об этом накануне последнего концерта: "Ты когда-нибудь снова будешь играть с Алекси?". И я ответил: "Я буду [играть с ним] только в том случае, если он обратится за помощью и окончательно протрезвеет". Но я знал, что это не вариант, что Алекси решил на тот момент, к сожалению, что он просто умрет от своей зависимости, что просто ужасно. И это очень печально, но я знал его достаточно хорошо, чтобы понять, что он никак не сможет исправиться. И поэтому на последнем шоу я почувствовал облегчение. Я понял, что должен отпустить его».



Henkka: «Проблемы были очень серьезные — я имею в виду, внутри группы, во всех отношениях. И я не думаю, что кто-то мог представить себе будущее. Так что [роспуск группы] был единственным вариантом на тот момент. Я уверен, что Стив, наш менеджер, надеялся на воссоединение коллектива через несколько лет, ведь он бизнесмен [смеется], но мне тогда это даже в голову не приходило».



Janne: «Вот почему я тогда сказал, что никогда больше не буду играть с Алекси, потому что я знал, что он не протрезвеет, не получит помощи для решения своих проблем. И тогда это было бы совсем другое мнение. Если бы кто-то из нас почувствовал: "Хорошо, Алекси обратится за помощью. Ему станет лучше", все мы бы сказали: "Ладно, хорошо. Давайте дадим ему пару лет, а потом снова будем вместе". Но в то время такое развитие событий представить было просто невозможно».











