сегодня



Биографии CHILDREN OF BODOM быть!



Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman опубликовали следующее сообщение:



«С тех пор как мы перестали заниматься музыкой и пережили трагическую потерю нашего брата Алекси [Лайхо, фронтмена CHILDREN OF BODOM], мы вспоминаем много классных мгновений, проведённых вместе. В 2023 году исполнится тридцать лет с тех пор, как Алекси и Jaska создали группу, и пришло время для выпуска книги, рассказывающей историю CHILDREN OF BODOM нашими собственными словами и включающей множество фотографий — многие из которых никогда не публиковались ранее — из наших собственных коллекций».







