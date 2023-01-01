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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 30
*Новое видео LIMP BIZKIT 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
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Children of Bodom

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10 фев 2023 : 		 Биографии CHILDREN OF BODOM быть!

3 янв 2023 : 		 NEKROGOBLIKON почтили память лидера CHILDREN OF BODOM

17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023

14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы

24 мар 2022 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо

22 янв 2022 : 		 Drum-cam от CHILDREN OF BODOM

11 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM 1997 года

4 янв 2022 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

25 авг 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»

8 июн 2021 : 		 Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью

15 май 2021 : 		 Новая песня MOON SHOT

27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM
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Биографии CHILDREN OF BODOM быть!



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Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman опубликовали следующее сообщение:

«С тех пор как мы перестали заниматься музыкой и пережили трагическую потерю нашего брата Алекси [Лайхо, фронтмена CHILDREN OF BODOM], мы вспоминаем много классных мгновений, проведённых вместе. В 2023 году исполнится тридцать лет с тех пор, как Алекси и Jaska создали группу, и пришло время для выпуска книги, рассказывающей историю CHILDREN OF BODOM нашими собственными словами и включающей множество фотографий — многие из которых никогда не публиковались ранее — из наших собственных коллекций».




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