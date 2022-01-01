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Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей



Десятого ноября в Эспоо музыканты CHILDREN OF BODOM — Jaska Raatikainen (барабаны), Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä (бас) и Janne Wirman (клавишные) — официально открыли бар-музей группы.



Janne: «Нас захлёстывали эмоции, когда мы выкапывали старые предметы, вешали их на стены и думали об Алекси. Я замирал буквально на каждом предмете и думал об Алекси и о его отношении ко всем этим вещам. Последние пару дней были насыщены множеством эмоций».



Henkka: «И это было замечательно — быть в очень тесном контакте с семьёй Алекси, сестрой Алекси по этой теме, они всячески поддерживают всё, что мы делаем. Они предоставили нам некоторые личные вещи Алекси, чтобы мы разместили их здесь.



И мы бы ничего не сделали, не спросив их».



















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