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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Children of Bodom

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27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

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20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

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1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM
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Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей



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Десятого ноября в Эспоо музыканты CHILDREN OF BODOM — Jaska Raatikainen (барабаны), Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä (бас) и Janne Wirman (клавишные) — официально открыли бар-музей группы.

Janne: «Нас захлёстывали эмоции, когда мы выкапывали старые предметы, вешали их на стены и думали об Алекси. Я замирал буквально на каждом предмете и думал об Алекси и о его отношении ко всем этим вещам. Последние пару дней были насыщены множеством эмоций».

Henkka: «И это было замечательно — быть в очень тесном контакте с семьёй Алекси, сестрой Алекси по этой теме, они всячески поддерживают всё, что мы делаем. Они предоставили нам некоторые личные вещи Алекси, чтобы мы разместили их здесь.

И мы бы ничего не сделали, не спросив их».










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