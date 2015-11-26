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Children of Bodom

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20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

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29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

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8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

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1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

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Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»



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Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Roope Latvala в рамках недавнего интервью коснулся темы своего ухода из команды:

«Меня предали и выгнали... [Я] никогда не говорил ни одного чертова слова [ни с кем из них после этого]. А если я пытался, они просто затыкали меня [и говорили мне]: "Можешь поговорить с нашим адвокатом". Вот и все. Так что эти парни, для меня они были уже мертвы».

На вопрос о том, не огорчен ли он тем, что не смог восстановить свои отношения с фронтменом CHILDREN OF BODOM до смерти 41-летнего музыканта, Roope ответил следующее:

«Да, было кое-что, что нужно было уладить. Я до сих пор хочу повспоминать и вижу сны о тех временах, когда он был моим лучшим приятелем».

Также Latvala рассказал о том, как его уволили из CHILDREN OF BODOM незадолго до начала студийных сессий "I Worship Chaos":

«Я уже был практически готов приступить к записи. Так что я знал каждую чертову вещь. Вот только они как бы отгородились от меня раньше; они не пускали меня на гребаные репетиции. Так что то, что Алекси говорил, что меня там никогда не было, это чушь. Они меня не пускали. Потому что у меня была пара дней, когда я не был - может быть, я был болен [или у меня было] похмелье или что-то еще».

На вопрос, не думает ли он, что отчасти причиной того, что другие участники CHILDREN OF BODOM не пустили его, было то, что в то время он сильно пил, и они хотели создать для Алекси благоприятную среду, чтобы помочь ему не сбиться с пути, Roope ответил следующее:

«Все пьющие люди, когда они становятся трезвенниками, сразу начинают это гребаное лицемерие, типа включения морального Иисуса. А когда появились эти американцы [имеется в виду менеджмент CHILDREN OF BODOM] и начали брать на себя управление, Алекси начал... Долбанные чуваки, которые ничего не смыслили в этой херне. [До этого] у нас был немецкий менеджмент, который [был] с самого начала. Так что у нас были очень хорошие отношения. И наша команда и все остальное, мы все работали как часы. Сначала он уволил пару человек из съемочной группы — опять же своих самых близких друзей. А потом у нас завязались долгосрочные отношения с Continental Concerts — это немецкая фирма. Они были очень крутыми. И ему пришлось их уволить, потому что он начал симпатизировать этим американцам. Все американское [было] круто; все остальное — дерьмо».

Ex-CHILDREN OF BODOM Guitarist Says His Former Bandmates Were 'Already Dead' To Him Before ALEXI LAIHO's Passing





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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Svarg_1349


25 авг 2021, 16:23		Гребанный алкаш.

Svarg_1349


25 авг 2021, 16:30		Никаких выводов чувак не сделал, остался старой запойной обиженкой. Алекси об его увольнении в своей автобиографии все подробно описал и америкосы здесь вообще не при чем.

olly71


25 авг 2021, 16:46		Ладно Ропе все знают как ты калдыришь . Да у тебя это и на лице написано . Быть уволенным за чрезмерное пьянство из одной из самых пьющих групп это надо быть гением )).

Lord Iscariah


25 авг 2021, 16:52		Да, Роопе на видео выглядит крайне херово, походу не просыхает. Да и теперь уже не важно кто кого и за что уволил.

Andy-JC


25 авг 2021, 17:25		Lord Iscariah, я общался с ним в реале, он правда плохо говорит сам по себе

Xander


25 авг 2021, 18:14		Хотел сначала отписать про его видок, но смотрю тут до меня уже всё написали)))

Lord Iscariah


25 авг 2021, 18:32		Andy-JC, это в курсе, довелось встретить и пару вопросов задать ему в далеком 2014-м. Я больше все-таки имел ввиду про внешний вид.

matthew3833


25 авг 2021, 18:39		А шо Алекси в биографии по этому поводу написал? Можно вкратце?

Nepalcev


25 авг 2021, 19:01		А пальцы-то помнят, по микрофону хроматику гоняет.)

olly71


25 авг 2021, 19:20		matthew3833 Перегибал с бухлом забивал на репы.


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