Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM : «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»



Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Roope Latvala в рамках недавнего интервью коснулся темы своего ухода из команды:



«Меня предали и выгнали... [Я] никогда не говорил ни одного чертова слова [ни с кем из них после этого]. А если я пытался, они просто затыкали меня [и говорили мне]: "Можешь поговорить с нашим адвокатом". Вот и все. Так что эти парни, для меня они были уже мертвы».



На вопрос о том, не огорчен ли он тем, что не смог восстановить свои отношения с фронтменом CHILDREN OF BODOM до смерти 41-летнего музыканта, Roope ответил следующее:



«Да, было кое-что, что нужно было уладить. Я до сих пор хочу повспоминать и вижу сны о тех временах, когда он был моим лучшим приятелем».



Также Latvala рассказал о том, как его уволили из CHILDREN OF BODOM незадолго до начала студийных сессий "I Worship Chaos":



«Я уже был практически готов приступить к записи. Так что я знал каждую чертову вещь. Вот только они как бы отгородились от меня раньше; они не пускали меня на гребаные репетиции. Так что то, что Алекси говорил, что меня там никогда не было, это чушь. Они меня не пускали. Потому что у меня была пара дней, когда я не был - может быть, я был болен [или у меня было] похмелье или что-то еще».



На вопрос, не думает ли он, что отчасти причиной того, что другие участники CHILDREN OF BODOM не пустили его, было то, что в то время он сильно пил, и они хотели создать для Алекси благоприятную среду, чтобы помочь ему не сбиться с пути, Roope ответил следующее:



«Все пьющие люди, когда они становятся трезвенниками, сразу начинают это гребаное лицемерие, типа включения морального Иисуса. А когда появились эти американцы [имеется в виду менеджмент CHILDREN OF BODOM] и начали брать на себя управление, Алекси начал... Долбанные чуваки, которые ничего не смыслили в этой херне. [До этого] у нас был немецкий менеджмент, который [был] с самого начала. Так что у нас были очень хорошие отношения. И наша команда и все остальное, мы все работали как часы. Сначала он уволил пару человек из съемочной группы — опять же своих самых близких друзей. А потом у нас завязались долгосрочные отношения с Continental Concerts — это немецкая фирма. Они были очень крутыми. И ему пришлось их уволить, потому что он начал симпатизировать этим американцам. Все американское [было] круто; все остальное — дерьмо».













