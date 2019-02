сегодня



Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом



Видео, в котором лидер CHILDREN OF BODOM представляет виниловую версию нового альбома группы, Hexed, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. The Road

02. Under Grass And Clover

03. Glass Houses

04. Hecate's Nightmare

05. Kick In The Spleen

06. Platitudes And Barren Words

07. Hexed

08. Relapse (The Nature Of My Crime)

09. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)



















+3 -0









просмотров: 726