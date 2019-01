сегодня



CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом



CHILDREN OF BODOM вместе с пивоваренной компанией Fat Lizard Brewing Co. сварили пиво на основе воды из озера Бодом.



Lake Bodom Pre-Prohibition Lager — современный взгляд на классику с мрачным привкусом. Поджареный солод и благородный хмель Теттнангер делают это пиво идеальным для общения, ужина, хэдбангинга и даже для употребления в кемпинге на берегу озера. Вода, используемая для варки этого пива, берётся из озера Бодом, что возносит его на вершину вкуса и делает его настолько хорошим, что вы можете уничтожить сразу несколько банок за один подход, поэтому будьте осторожны!



В продажу пиво поступит 1 февраля (в Финляндии). Ограниченная партия будет доступна и для центральной Европы в конце февраля.



















