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Children of Bodom

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29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

5 апр 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

29 мар 2018 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи

28 фев 2018 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD

29 мар 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

7 фев 2017 : 		 Вокалист CHILDREN OF BODOM: «Полная тишина меня пугает»

28 дек 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

12 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили даты тура '20 Years Down & Dirty'

7 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят юбилей первого альбома
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CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом



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CHILDREN OF BODOM вместе с пивоваренной компанией Fat Lizard Brewing Co. сварили пиво на основе воды из озера Бодом.

Lake Bodom Pre-Prohibition Lager — современный взгляд на классику с мрачным привкусом. Поджареный солод и благородный хмель Теттнангер делают это пиво идеальным для общения, ужина, хэдбангинга и даже для употребления в кемпинге на берегу озера. Вода, используемая для варки этого пива, берётся из озера Бодом, что возносит его на вершину вкуса и делает его настолько хорошим, что вы можете уничтожить сразу несколько банок за один подход, поэтому будьте осторожны!

В продажу пиво поступит 1 февраля (в Финляндии). Ограниченная партия будет доступна и для центральной Европы в конце февраля.



CHILDREN OF BODOM And FAT LIZARD Launch Beer Brewed With Lake Bodom Water






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