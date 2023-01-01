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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Children of Bodom

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Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси



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Перед выступлением LAMB OF GOD и KREATOR's в Jäähalli в Хельсинки в рамках тура "State Of Unrest" 2023 вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe и лидер KREATOR Mille Petrozza посетили могилу Алекси Лайхо.

Randy сказал: «Это было очень славно. Конечно, я скучаю по нему. Наш пиарщик из Nuclear Blast, а затем ещё один друг, когда я был на Knotfest, обсудили эту тему, и они сказали: "Когда ты вернёшься в этот тур, мы обещаем, что отвезём тебя туда". Так что я пошёл туда — я и Mille из KREATOR — и как раз выпал снег, так что было очень красиво. Я сделал много фотографий, зажёг свечу и просто поприветствовал его. Приятно отдать дань уважения. Я скучаю по этому парню. Мы проехали с ним много трасс, много миль».

Mille добавил: «Там очень спокойно. Кладбище очень красивое. Оно было всё в снегу. А на могильном участке Алекси были очень милые подарки от поклонников и гитарные медиаторы. Было грустно и радостно одновременно. Так что я думаю, Алекси хотел бы, чтобы мы пришли туда и немного пообщались с ним. И, надеюсь, он будет на нашем концерте...»




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