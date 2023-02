сегодня



Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси



Перед выступлением LAMB OF GOD и KREATOR's в Jäähalli в Хельсинки в рамках тура "State Of Unrest" 2023 вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe и лидер KREATOR Mille Petrozza посетили могилу Алекси Лайхо.



Randy сказал: «Это было очень славно. Конечно, я скучаю по нему. Наш пиарщик из Nuclear Blast, а затем ещё один друг, когда я был на Knotfest, обсудили эту тему, и они сказали: "Когда ты вернёшься в этот тур, мы обещаем, что отвезём тебя туда". Так что я пошёл туда — я и Mille из KREATOR — и как раз выпал снег, так что было очень красиво. Я сделал много фотографий, зажёг свечу и просто поприветствовал его. Приятно отдать дань уважения. Я скучаю по этому парню. Мы проехали с ним много трасс, много миль».



Mille добавил: «Там очень спокойно. Кладбище очень красивое. Оно было всё в снегу. А на могильном участке Алекси были очень милые подарки от поклонников и гитарные медиаторы. Было грустно и радостно одновременно. Так что я думаю, Алекси хотел бы, чтобы мы пришли туда и немного пообщались с ним. И, надеюсь, он будет на нашем концерте...»







+0 -0



просмотров: 113