Видео с выступления CHILDREN OF BODOM



Профессионально снятое видео с выступления группы CHILDREN OF BODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest в 2015 году, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Are You Dead Yet?"

"Sixpounder"

"Hate Me!"

"Silent Night, Bodom Night"

"Everytime I Die"

"Halo of Blood"

"Scream for Silence"

"Hate Crew Deathroll"

"Lake Bodom"

"Downfall"

"Angels Don't Kill"

"In Your Face"







