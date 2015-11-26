Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 387
*Новое видео U.D.O. 128
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 57
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 41
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 22
[= ||| все новости группы



*

Children of Bodom

*



3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной

10 окт 2018 : 		 Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM

28 авг 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления CHILDREN OF BODOM



*
zoom
*
* *
Профессионально снятое видео с выступления группы CHILDREN OF BODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest в 2015 году, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Are You Dead Yet?"
"Sixpounder"
"Hate Me!"
"Silent Night, Bodom Night"
"Everytime I Die"
"Halo of Blood"
"Scream for Silence"
"Hate Crew Deathroll"
"Lake Bodom"
"Downfall"
"Angels Don't Kill"
"In Your Face"

CHILDREN OF BODOM Live At Hellfest 2015; Pro-Shot Video



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 612

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом