Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

Профессионально снятое видео с выступления группы CHILDREN OF BODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest в 2015 году, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Are You Dead Yet?"
"Sixpounder"
"Hate Me!"
"Silent Night, Bodom Night"
"Everytime I Die"
"Halo of Blood"
"Scream for Silence"
"Hate Crew Deathroll"
"Lake Bodom"
"Downfall"
"Angels Don't Kill"
"In Your Face"
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