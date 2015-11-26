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Children of Bodom

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|||| 14 мар 2019

Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»



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Басист CHILDREN OF BODOM Henkka "Blacksmith" Seppälä побеседовал с Heavy Music Headquarters о текущем состоянии финской мелодик-дэт-металл-сцены спустя 25 лет после создания группы.

О том, встречал ли он большое количество новых групп, вдохновляющихся творчеством CHILDREN OF BODOM:

«Мне трудно судить о том, какие группы появились из-за нашего влияния. Я уверен, что такие точно существуют. Когда мы только начинали, были команды, про которые можно было точно сказать, что они вдохновлялись нашей музыкой. Некоторые открыто об этом заявляли — например, Norther. Я не уверен, что они до сих пор живы. Они были первыми, услышав которых, мы сказали: "Вау, они звучат прямо как мы". Вообще что касается финской мелодичной и техничной музыки, в ней так много самых разных групп, что сейчас уже сложно сказать, кто из них вдохновлялся нами. Эта сцена очень сильна. Там сейчас очень много команд. Мне кажется, сейчас финских групп больше, чем когда бы то ни было. Судя по социальным сетям, в которых я сейчас присутствую, есть группы, которые играют по всему миру, и они довольно успешны. Здорово видеть все эти группы, устраивающие аншлаговые шоу на больших площадках перед большими толпами по всему земному шару. Даже несмотря на то, что сама индустрия сейчас переживает глобальные изменения, живая музыка всё ещё на месте. И, возможно, сейчас она сильнее, чем когда-либо до этого, особенно если говорить о финской металл-сцене».

О том, что их финские соотечественники SENTENCED и AMORPHIS оказали наибольшее влияние на CHILDREN OF BODOM в начале их карьеры:

«SENTENCED на тот момент ещё не были такой значимой командой. Я думаю, к тому времени у них за плечами была пара больших туров. Когда мы начали гастролировать, наш первый европейский тур длился двенадцать дней, иначе говоря — двенадцать концертов. Для нас это был большой тур. Мы узнали, что у SENTENCED тур идёт четыре недели. Четыре недели, Карл! Какого хрена? Как вообще можно быть в туре четыре недели? Сейчас же это вполне обычное дело. AMORPHIS были первой группой, которая давала много концертов в Европе и даже в Штатах. Я помню, что они были хедлайнерами некоторых мероприятий в Америке в середине девяностых. Для финской группы это было колоссальное достижение. Пусть даже они и играли там на небольших площадках, это всё равно казалось чем-то невероятным — финская группа, играющая в Штатах! STRATOVARIUS также были очень популярны в Европе и Азии. Так что было три или четыре подобные группы, а потом уже подключились мы и SONATA ARCTICA. Ну и, само собой, NIGHTWISH сейчас вписывают себя в историю».



CHILDREN OF BODOM Bassist:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Gustaff


14 мар 2019, 23:29		В каком месте Сентенсед и Аморфис оказали на них наибольшее влияние?! Что за ересь?!

Гоша_Рамм


14 мар 2019, 23:41		Мне кажется, любая мало-мальски металлическая финская группа, которая начинала свой путь в одно время с CoB, так или иначе попала под влияние Sentenced и Amorphis. О таком влиянии говорили, например, Nightwish, которые гораздо меньше похожи по музыке на CoB.

Gustaff


15 мар 2019, 00:13		Стратовариус оказал, это хотя бы заметно в звучании, но где там Сентенсед и Аморфис вообще не ясно. Они просто вообще не похожи ничем. Может имеется в виду какое-то иное влияние, не в музыкальном плане, типа хотели такой же известности.


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