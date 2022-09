сегодня



Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей



Участники CHILDREN OF BODOM опубликовали следующее сообщение:



«Мы активно гастролировали с 1998 по 2019 годы. Мы посетили бар почти в каждом городе, в котором когда-либо играли. От Hard Rock Café Tokyo до захудалого бара на окраине Милуоки. Всё от легендарного Rainbow Bar and Grill в Западном Голливуде до Crobar в Лондоне, Великобритания.



Почти каждый в нашей профессии мечтает в какой-то момент открыть свой собственный бар, и мы не были исключением. Когда активная карьера COB уже подходила к концу, мы начали рассматривать этот вопрос более серьёзно. У нас был склад, полный всяких памятных вещей, и мы подумали, что многие люди захотят увидеть некоторые из этих предметов, которые когда-то были и остаются очень значимыми для нас и карьеры группы.



Мысль о музее казалась нам немного чуждой, но идея бара, который работает как музей, демонстрируя наше имущество и памятные вещи, казалась вполне естественной в данный момент. Мы уже почти отказались от этой мечты, когда появился дуэт Jykä Peltonen и Kimmo Helistö, готовый предоставить нам свои ноу-хау в этом деле. Вместе мы создадим нечто похожее на хард-рок-кафе и дайв-бар, в котором будет много BODOM. Новая штаб-квартира COB будет сочетать в себе музей и бар, а также возможность познакомиться с культурой финской сауны. Расположенный, естественно, в Эспоо, всего в двух шагах от места, где начиналась карьера коллектива.



"Bodom Bar & Sauna" будет расположен в Эспоо, в месте, откуда легко добраться до станции метро. Заведение также будет включать в себя три сауны. Вход в бар не будет платным, возрастных ограничений нет. За посещение сауны взимается плата. Мы откроем бар 10.11.22».











