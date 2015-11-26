Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка
Musamaailma, финский ретейлер, импортер и продавец музыкальных инструментов, выставил на аукцион различное оборудование, которым владел лидер CHILDREN OF BODOM Алекси Лайхо. Продажа осуществляется с ведома наследников, торги завершаются второго мая. Детали доступны на Musamaailma.
olly71
olly71
1. #1 Touring Rig: 10 000 €
2. Spare Touring Amp: 3500 €
3. "Studio" Amp: 5000 €
4. JCM800 KK Amp: 4050 €
5. Blackstar S200 Amp: 1759 €
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