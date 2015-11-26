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Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка



Musamaailma, финский ретейлер, импортер и продавец музыкальных инструментов, выставил на аукцион различное оборудование, которым владел лидер CHILDREN OF BODOM Алекси Лайхо. Продажа осуществляется с ведома наследников, торги завершаются второго мая. Детали доступны на Musamaailma.







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