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Children of Bodom

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27 апр 2021 : 		 Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка

23 апр 2021 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы

23 мар 2021 : 		 Носки от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM
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|||| сегодня

Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка



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Musamaailma, финский ретейлер, импортер и продавец музыкальных инструментов, выставил на аукцион различное оборудование, которым владел лидер CHILDREN OF BODOM Алекси Лайхо. Продажа осуществляется с ведома наследников, торги завершаются второго мая. Детали доступны на Musamaailma.

Late CHILDREN OF BODOM Frontman ALEXI LAIHO



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


27 апр 2021, 14:53		Да всё раскупят ну если цены не будут космические конечно. Личность то культовая.

olly71


27 апр 2021, 14:56		А цены там
1. #1 Touring Rig: 10 000 €
2. Spare Touring Amp: 3500 €
3. "Studio" Amp: 5000 €
4. JCM800 KK Amp: 4050 €
5. Blackstar S200 Amp: 1759 €


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