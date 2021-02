сегодня



Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо



Когда финская хоккейная команда U-20 проиграла полуфинальный матч США, атмосфера в раздевалке была переполнена разочарованием. Игроки отдали все свои моральные и физические силы, не отступая от мечты стать чемпионами мира. Главный тренер команды U-20 Антти Пеннанен знал, как все усердно в команде работали для этого. Он разделял разочарование спортсменов, но должен был найти способ снова их зажечь. Им ещё предстоял один важный матч. Шайба за бронзовую медаль будет брошена менее чем за сутки.



Пеннанен перед матчами включал металлическую музыку, чтобы усилить боевой дух команды. В этот момент он решил попытаться найти нужный вариант, несмотря на то, что произошло, и попросил свою команду смонтировать короткометражный фильм с нарезками лучших моментов турнира. В качестве саундтрека к этому мотивационному клипу Пеннанен выбрал песню "Are You Dead Yet?" группы CHILDREN OF BODOM.



Затем на командном собрании перед встречей с россиянами Антти включил этот ролик и рассказал о том, каким талантливым и уникальным был музыкант Алекси Лайхо. Он навсегда останется одним из лучших гитаристов в истории музыки. Антти подчеркнул важность предстоящей игры — игроки ещё могут сотворить историю — возможности принимать участие в игре за медали также уникальны. По словам Антти, образ Алекси и музыки COB придали игрокам уверенности, они вышли на матч с Россией и обыграли её со счетом 4:1. Аутсайдеры одержали победу. Можно только представить, как гремел "Are You Dead Yet?" в коридорах стадиона Эдмонтона до и после игры.



На следующий день Jaska Raatikainen (барабаны) прочитал в утренних новостях о победе финнов в последней игре. Заголовки были предельно ясными:



«Победа в бронзовой игре была нашим способом воздать должное и почтить память Алекси Лайхо».



Jaska начал думать о том, как ответить молодёжной команде. И, к счастью, группа недавно представила комплект шапок для дворового хоккея, и одна из них была в цветах "Follow the Reaper", перекликающихся с цветами национального флага. Именно они и были подарены команде U-20, отражая факт того, что "Follow the Reaper" также исполнилось двадцать лет.



«Огромное спасибо участникам финской хоккейной команды U-20 за то, что они почтили память Алекси Лайхо, и поздравляю их с бронзовой наградой!»







