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Children of Bodom

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1 фев 2021 : 		 Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо

25 янв 2021 : 		 Новое видео MOON SHOT

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

24 янв 2020 : 		 Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT

24 дек 2019 : 		 Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»

17 дек 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом

9 дек 2019 : 		 Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

20 ноя 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем

1 ноя 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника

1 ноя 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 сен 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома

29 мар 2019 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM

14 мар 2019 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 мар 2019 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

1 фев 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом

29 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом

24 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

22 янв 2019 : 		 CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией

10 янв 2019 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома

3 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM

18 дек 2018 : 		 Обучающее видео CHILDREN OF BODOM

8 дек 2018 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной
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Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо



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Когда финская хоккейная команда U-20 проиграла полуфинальный матч США, атмосфера в раздевалке была переполнена разочарованием. Игроки отдали все свои моральные и физические силы, не отступая от мечты стать чемпионами мира. Главный тренер команды U-20 Антти Пеннанен знал, как все усердно в команде работали для этого. Он разделял разочарование спортсменов, но должен был найти способ снова их зажечь. Им ещё предстоял один важный матч. Шайба за бронзовую медаль будет брошена менее чем за сутки.

Пеннанен перед матчами включал металлическую музыку, чтобы усилить боевой дух команды. В этот момент он решил попытаться найти нужный вариант, несмотря на то, что произошло, и попросил свою команду смонтировать короткометражный фильм с нарезками лучших моментов турнира. В качестве саундтрека к этому мотивационному клипу Пеннанен выбрал песню "Are You Dead Yet?" группы CHILDREN OF BODOM.

Затем на командном собрании перед встречей с россиянами Антти включил этот ролик и рассказал о том, каким талантливым и уникальным был музыкант Алекси Лайхо. Он навсегда останется одним из лучших гитаристов в истории музыки. Антти подчеркнул важность предстоящей игры — игроки ещё могут сотворить историю — возможности принимать участие в игре за медали также уникальны. По словам Антти, образ Алекси и музыки COB придали игрокам уверенности, они вышли на матч с Россией и обыграли её со счетом 4:1. Аутсайдеры одержали победу. Можно только представить, как гремел "Are You Dead Yet?" в коридорах стадиона Эдмонтона до и после игры.

На следующий день Jaska Raatikainen (барабаны) прочитал в утренних новостях о победе финнов в последней игре. Заголовки были предельно ясными:

«Победа в бронзовой игре была нашим способом воздать должное и почтить память Алекси Лайхо».

Jaska начал думать о том, как ответить молодёжной команде. И, к счастью, группа недавно представила комплект шапок для дворового хоккея, и одна из них была в цветах "Follow the Reaper", перекликающихся с цветами национального флага. Именно они и были подарены команде U-20, отражая факт того, что "Follow the Reaper" также исполнилось двадцать лет.

«Огромное спасибо участникам финской хоккейной команды U-20 за то, что они почтили память Алекси Лайхо, и поздравляю их с бронзовой наградой!»

CHILDREN OF BODOM - Finnish U-20 Hockey Team Honours Memory Of ALEXI LAIHO With Bronze Medal Win



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

smolet18-02-44


1 фев 2021, 14:16		Классная песня. Аж слёзы наворачиваются.


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