11 май 2022



Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы



Jaska Raatikainen, Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä и Janne Wirman впервые подробно рассказали о причинах распада группы и смерти Алекси Лайхо в интервью Helsingin Sanomat.



Это первый раз, когда все трое дают совместное интервью на эту тему, по очевидным причинам.



«Алекси был единственным, кто давал интервью о распаде группы, и его версии расходились с правдой».



После смерти Алекси последовал долгий период траура, и только сейчас они решились выложить всё начистоту.



«Фанаты имеют право знать, что произошло».



Причиной распада группы было не было желание трёх оставшихся в живых участников прекратить гастроли по семейным обстоятельствам, как Лайхо объяснил это газете Helsingin Sanomat в ноябре 2019 года.



«Мы чувствовали себя плохо из-за этого также и по отношению к нашим супругам. Они всегда поддерживали нашу международную карьеру».



Окончательной причиной конца стала наркомания Лайхо, от которой он умер через год после распада группы. В свидетельстве о смерти упоминается печеночная дегенерация и образование жировой ткани в поджелудочной железе. В его организме также были обнаружены опиоиды.



«Зависимость — это болезнь, и он разрушил наше доверие к нему своими действиями в нашем деловом предприятии. Но он извинился за многое, и мы работали вместе даже после распада группы».



О многих деталях Лайхо и остальные участники группы рассказывали одинаково: основной квартет собрался вместе ещё подростками, а после выхода дебютного альбома группы сменился только бэк-гитарист: сначала был Alexander Kuoppala, затем Roope Latvala и, наконец, Daniel Freyberg.



Альбомы группы попадали в десятку лучших в разных странах — от Финляндии до Германии и Японии, а "Blooddrunk" занял 22 место в США — большое достижение для экстремального металла, считавшегося некоммерческим жанром.



Лайхо получал значительный доход в виде гонораров как автор песен и текстов, но после создания в 2003 году компании с ограниченной ответственностью для группы — AA & Sewira Consulting Oy, упоминаемой ниже как LLC — все остальные доходы, от концертов до товаров, делились поровну.

Raatikainen сказал:



«Алекси всё делал для группы. Решение о крупных турах или замене менеджера принималось демократическим путём большинством голосов.



И деньги действительно поступали. LLC платило участникам группы ежемесячную зарплату до 8 000 евро, а десятки тысяч дополнительно выплачивались в виде дивидендов».



Поначалу Лайхо откровенно рассказывал о своей наркотической зависимости. Это начало оказывать более серьёзное влияние на его музыкальную деятельность в 2008 году, когда CHILDREN OF BODOM выступали в качестве группы поддержки SLIPKNOT. В начале 2010-х годов Лайхо признал, что он всё испортил, и пообещал участникам группы больше не пить на гастролях.



Он сдержал своё слово на несколько лет, а с 2012 года, когда у него появились другие серьёзные проблемы со здоровьем, прекратил злоупотреблять наркотическими веществами.



Wirman вспоминает:



«Он был очень позитивным и счастливым, когда был трезв».



Raatikainen добавляет:



«Он был весёлым и расслабленным, ему нравилось смотреть комедии. Он смеялся над "Сайнфелдом" в задней части автобуса».



Версии истории участников группы впервые начали расходиться в 2015 году, когда был уволен Roope Latvala. Здесь трио соглашается с Лайхо:



«Алекси расстроился, потому что Roope не выполнял свои рабочие обязанности, то есть не бывал на репетициях, поэтому мы действовали по букве закона: устные предупреждения, официальные предупреждения и, наконец, увольнение».



Сам Latvala в интервью Финской вещательной компании (YLE) и Helsingin Sanomat утверждал, что его увольнение стало полной неожиданностью.



В 2015 году Лайхо был в расцвете творческих сил и создал амбициозную композицию "100 guitars from HEL" для фестиваля в Хельсинки.



«Поэтому мы можем только удивляться, почему он снова сорвался в 2016 году», — с горечью говорит Wirman.



«Я думал о том, чтобы уйти из компании», — написал он 4 декабря 2017 года.



Wirman вспоминает, что LLC действительно пару раз не выплачивала зарплату всем участникам группы, когда предстояло турне. «Но все задолженности были погашены, когда поступал доход от тура».



Лайхо предложил остальным участникам группы выкупить его права из ООО, чтобы ему платили гонорары непосредственно организаторы концертов и чтобы он по-прежнему оплачивал свою долю расходов. Это вызвало недовольство, потому что это усложнило бы ситуацию.



Трио показало документы HS и сотни электронных писем, согласно которым в 2016 и 2017 годах ООО по-прежнему приносило в среднем около 500 000 евро в год, несмотря на финансовый кризис и снижение продаж пластинок из-за стриминга. Ежемесячная заработная плата участников была снижена сначала до 5 000 евро, а затем до 4 500 евро из-за тенденции к падению доходов.



С другой стороны, в 2016 году компания выплатила премию в размере двухмесячной зарплаты, поскольку финансовые показатели компании были очень хорошими.



Этого Лайхо оказалось недостаточно. 5 июня 2018 года он уволился по электронной почте.



«У меня нет выбора, кроме как уйти из этой грёбаной группы. Вы можете опубликовать это для всех», — написал Лайхо и добавил, что он «банкрот».



Возможно, это было преувеличением, но это напугало других участников коллектива. У них были ипотечные кредиты, а у компании были контрактные обязательства, например, передать почти готовый альбом звукозаписывающей компании в счёт полученных авансов.



Их менеджер напомнил об этом Лайхо, на что получил ответ:



«То есть ты хочешь сказать, что если я лично не смогу больше этим заниматься, то все будут судиться со звукозаписывающей компанией? Нет, мужик, Neva уже видела такое... Я имею в виду, что иногда люди уходят. Если это случится, я возьму вину на себя и сяду в тюрьму за этих ребят, они не должны страдать».



Наступила неопределённость. Когда Лайхо был на своей второй родине в Австралии, он хотел уволиться. Когда он был в Финляндии, он хотел продолжать.



«Всё стало настолько плохо, что моё сердце бешено колотилось всякий раз, когда я видел, что есть сообщение от Алекси», — вспоминает Seppälä.



7 июля 2018 года Лайхо отправил электронное письмо, которое, казалось, разрешило ситуацию:



«Я не хочу оставлять дела незаконченными или, тем более, просто разрываться между турами. Я на самом деле не рассчитываю получить столько денег, сколько мы получали 10 лет назад, и я знаю, что иногда я могу быть невыносимым, импульсивным м*даком и легко взрываюсь, когда всё идёт наперекосяк, особенно когда я просто морально истощен (мне приходится работать над этим). С учётом этого в моих словах есть доля правды о том, что я чувствую, но ничто не оправдывает того, что я обвиняю кого-то в сложившейся ситуации, и мне искренне жаль, и я также надеюсь, что мы сможем провести эти концерты без плохих событий».



Альбом "Hexed" вышел в марте 2019 года, а автобиография Лайхо, отредактированная журналистом Petri Silas'ом, была опубликована к 40-летию музыканта.



«Мы не осмелились прочитать книгу, память об Алекси была такой, какой она была. Но, судя по тому, что мы слышали, она была очень хорошо написана», — говорят члены трио.



Во время тура по США в марте и апреле 2019 года у Лайхо был опасный недостаток веса, и концерты в итоге оказались короче, чем было запланировано.



На деловой встрече в Нью-Йорке их менеджер заговорил о том, что Лайхо злоупотребляет алкоголем. Лайхо отказался пройти реабилитацию, но согласился обратиться к врачу. У него был диагностирован диабет, и выписанные лекарства несколько облегчили его состояние.



Лайхо заявил, что готов записать ещё один совместный альбом, и ответил «хорошо» на предложение о том, чтобы группа была распущена контролируемым образом, с прощальными турами в течение нескольких лет.



На встречу, где обсуждался этот вопрос, он так и не пришёл. В результате возник целый каскад недоразумений и сообщений «отвали». Но это тоже прошло.



Затем наступил август 2019 года.



В середине лета в Финское бюро патентов и регистрации поступило заявление от представителя Лайхо о регистрации названия «CHILDREN OF BODOM» на Лайхо.



Юрисконсульт LLC участников CHILDREN OF BODOM обратил на это внимание в августе. Несмотря на то, что Алекси был автором песен и лидером группы, это было похоже на попытку захвата названия и бренда, который контролировался LLC группы.



Лайхо было направлено официальное юридическое уведомление об утрате доверия вместе с требованием, чтобы он в течение одной недели передал заявку на регистрацию прав на название «CHILDREN OF BODOM» в LLC, принадлежащую основному квартету группы — включая самого Лайхо. В противном случае его работа в LLC будет прекращена, а сам он будет уволен из CHILDREN OF BODOM.



Лайхо был разгневан такой формулировкой, но всё же признал, что название группы принадлежит LLC.



«Всё можно отыграть назад, я не думал, что это настолько серьёзно», — написал он 4 сентября.



Учитывая их историю из 10 альбомов и 22 лет совместной жизни, для других участников группы это был и правда серьёзный вопрос, но они тоже пошли на примирение: угроза была юридической формальностью и панической реакцией.



Приближался следующий тур.



Во время российского тура в октябре 2019 года Лайхо «приложился к бутылке, как в 2008 году», вспоминает трио. Его игра ухудшилась, и их менеджеру снова пришлось вмешаться. Лайхо ответил на это: «Я дьявол из-за кодеина и валиума? Н$$$я вмешиваться, чувак? Ты опозорил меня перед всеми, и мне было плохо».



Затем он продолжил перечислять все интоксиканты и лекарства, которые, как он помнит, употребляли другие участники группы.



«Я заметил Алекси, что ты обычно не пьёшь, начиная с завтрака перед концертом, а теперь ты даже не разогреваешься с гитарой перед выходом на сцену, как ты всегда это делаешь», — вспоминает Raatikainen.



Лайхо сказал, что кто-то в его семье болен и что он пьёт, потому что ему плохо.



«Я всё понимаю, но то, что ты срываешь эти концерты, не помогает. Поспи немного, увидимся утром», — сказал тогда Raatikainen.



В течение ночи Лайхо рассылал злобные пьяные электронные письма менеджеру группы и другим участникам коллектива. В одном из них он заявил, что Henkka и Janne будут уволены сразу после концерта в Санкт-Петербурге.



«Это говорила болезнь, а не Алекси», — заключает Wirman.



На следующий день Лайхо извинился и перестал пить на последних концертах тура.



«У него два дня тряслись руки, но концерты в Москве и Санкт-Петербурге прошли довольно неплохо».



Они сообщили организатору тура, что группа распалась. Лайхо раскаивался: он не хотел, чтобы история CHILDREN OF BODOM закончилась именно так.



«Что делать с концертами в Финляндии, которые были назначены на декабрь, — спросил организатор. Что нужно сделать, чтобы остальные участники группы выступили с Алекси?»



Они решили пойти навстречу желанию Алекси, высказанному несколько лет назад, и выкупить его долю в LLC. Гонорар за тур ему будет выплачивать непосредственно организатор тура.



«Это также дало нам троим свободу продолжать бизнес LLC так, как мы считаем нужным», — рассказывает Wirman.



Лайхо, естественно, сохранил права на свою музыку и, как и прежде, получал гонорары от выступлений и продаж записей. Он продал лишь свою долю в LLC, которой принадлежало название группы и права на продажу товаров.



Было опубликовано заявление о том, что группа распускается после концертов в Финляндии. Алекси появился и оставался трезвым на протяжении всего тура, теперь уже в качестве нанятого сотрудника. Он играл и пел во время концертов так, как мог только Алекси Лайхо.



Это был лучший конец, на который никто из участников группы не смел и надеяться.



Лайхо хотел продолжать заниматься музыкой, и, по словам трио, он мог бы легко получить разрешение на использование названия «CHILDREN OF BODOM», если бы только его адвокат и юрист LLC пришли к соглашению по этому поводу.



Такого запроса так и не последовало.



«У него хватило ума спросить, можно ли назвать его группу Bodom After Midnight, и мы ответили, что, конечно, да», — вспоминает Wirman.



В начале 2020 года они обменивались тёплыми сообщениями, а после пандемии придумали маски для лиц CHILDREN OF BODOM, с которыми Алекси позировал для фотографий.



«Когда мы собирались запустить наш новый магазин, мы попросили Алекси принять участие в работе над рядом продуктов, как и раньше, с одной четвёртой доли, и он принимал активное участие до самого конца своей жизни», — отмечает Seppälä.



После всего, что произошло, трио подчёркивает, что для них было большой честью заниматься музыкой с Лайхо на протяжении десятилетий. Их отношения были скорее братскими, чем дружескими, поэтому распад группы был настолько травматичным. Потребовалась даже терапия.



Сегодня Seppälä имеет степень по политологии и вернулся от преподавания к музыке в группе Moon Shot, в которую входят другие успешные музыканты из Disco Ensemble и Lapko. Они планируют европейское турне.



Jaska Raatikainen играет в MERCURY CIRCLE, которые работают над вторым альбомом.



Janne Wirman изучает архитектуру в Университете Аалто.



«И мы по-прежнему работаем на наше LLC. На складе хранятся разные вещи, которые могли бы заинтересовать фанатов. У нас есть мечта создать музей-бар CHILDREN OF BODOM».



В настоящее время трио совместно с семьёй Алекси занимается подготовкой фотовыставки о CHILDREN OF BODOM, которая будет представлена в Культурном центре Эспоо в октябре 2022 года.



«У них есть полная поддержка нашей семьи», — говорит сестра Алекси Анна Лайхо, представляющая интересы семьи.



«Очень приятно, что мы можем вместе сделать что-то небольшое в память об Алекси».



Анна Лайхо согласилась рассказать о последних попытках спасти её брата осенью 2020 года. Она, его австралийская супруга Келли Райт-Лайхо и несколько близких друзей снова пытались добиться для него профессиональной помощи, но он отказался.



«В душе он был добрым и заботливым человеком, всегда готовым помочь другим. Но у него были свои демоны, и он хотел бороться с ними в одиночку. Он хотел самостоятельно делать свой выбор. К лучшему или худшему».







