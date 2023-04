11 апр 2023



Переиздание CHILDREN OF BODOM выйдет летом



16 июня на двойном зеленом виниле состоится выход альбома CHILDREN OF BODOM "Skeletons In The Closet", ранее доступный на CD и в цифровом варианте.



Side A

"Lookin’ Out My Back Door" (Creedence Clearwater Revival)

"Hell Is For Children" (Pat Benatar)

"Somebody Put Something In My Drink" (Ramones)

"Mass Hypnosis" (Sepultura)

"Don´t Stop At The Top" (Scorpions)





Side B

"Silent Scream" (Slayer)

"She Is Beautiful" (Andrew W.K.)

"Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)" (Kenny Rogers)

"Bed Of Nails" (Alice Cooper)

"Hellion" (W.A.S.P.)





SiDe C

"Aces High" (Iron Maiden)

"Rebel Yell" (Billy Idol)

"No Commands" (Stone)

"Antisocial" (Trust/Anthrax)

"Talk Dirty To Me" (Poison)





Side D

"War Inside My Head" (Suicidal Tendencies)

"Ooops!… I Did It Again" (Britney Spears)

"Waiting" (King Diamond)

"Ghostriders In The Sky" (Bob Geddins Cavaliers)

"Shot In The Dark" (Ozzy Osbourne)







