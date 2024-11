сегодня



Новое видео SODOM



"Body Parts", новое видео группы SODOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из новой версии альбома "Tapping The Vein", оригинал которого вышел в 1992 году:



Tapping The Vein (2024 Remaster) (Disc 1)

"Body Parts"

"Skinned Alive"

"One Step Over The Line"

"Deadline"

"Bullet In The Head"

"The Crippler"

"Wachturm"

"Tapping The Vein"

"Back To War"

"Hunting Season"

"Reincarnation"



Tapping The Vein (2024 Redux) (Disc 2) Previously Unreleased

"Body Parts"

"Skinned Alive"

"One Step Over The Line"

"Deadline"

"Bullet In The Head"

"The Crippler"

"Wachturm"

"Tapping The Vein"

"Back To War"

"Hunting Season"

"Reincarnation"



Live In Toyko 1992 (Disc 3) Previously Unreleased

"Sodomy & Lust"

"An Eye For An Eye"

"One Step Over The Line"

"Deadline"

"Agent Orange"

"Skinned Alive"

"Shellfire Defense"

"The Crippler"

"Bullet In The Head"

"Wachturm"

"Body Parts"

"The Kids Wanna Rock"

"Body Parts" (Alt. Remix Version)

"Wachturm" (Alt. Remix Version)

"Reincarnation" (Alt. Remix Version)



Live In Düsseldorf 1992 (Disc 4) Previously Unreleased

"Sodomy & Lust"

"An Eye For An Eye"

"Skinned Alive"

"One Step Over The Line"

"Exhibition Bout"

"Ausgebombt"

"Remember The Fallen"

"The Saw Is The Law"

"Wachturm"

"Bombenhagel"



Live In Cologne 1992 The Final Witchhunt (Disc 5) Previously Unreleased

"Sodomy & Lust"

"An Eye For An Eye"

"Agent Orange"

"Skinned Alive"

"Better Off Dead"

"Ausgebombt"

"One Step Over The Line"

"The Crippler"

"Bullet In The Head"

"Wachturm"

"Bombenhagel"







