Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
*Новое видео NILE 13
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
*Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам 12
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
*METALLICA впервые исполнила Inamorata 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
[= ||| все новости группы



*

Sodom

*



4 июн 2024 : 		 SODOM целиком сыграли Agent Orange

29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом

2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 авг 2022 : 		 SODOM отметят юбилей специальным диском

3 авг 2022 : 		 Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"

19 июн 2022 : 		 Видео полного выступления SODOM

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

30 сен 2021 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SODOM

25 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM

5 май 2021 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет летом

20 ноя 2020 : 		 Новое видео SODOM

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SODOM

18 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

25 авг 2020 : 		 SODOM завершили сведение

15 июн 2020 : 		 SODOM начали запись
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SODOM целиком сыграли Agent Orange



zoom
SODOM в рамках выступления на Maryland Deathfest 2024 целиком исполнили материал альбома Agent Orange:

"Agent Orange"
"Tired and Red"
"Incest"
"Remember the Fallen"
"Magic Dragon"
"Exhibition Bout"
"Ausgebombt"
"Baptism of Fire"
"Don't Walk Away" (Tank)
"Sodom & Gomorrah"
"M-16"
"Sodomy and Lust"
"Outbreak of Evil"

SODOM Perform Agent Orange Album In Its Entirety At Maryland Deathfest 2024; Fan-Filmed Video Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 231

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом