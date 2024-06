сегодня



SODOM целиком сыграли Agent Orange



SODOM в рамках выступления на Maryland Deathfest 2024 целиком исполнили материал альбома Agent Orange:



"Agent Orange"

"Tired and Red"

"Incest"

"Remember the Fallen"

"Magic Dragon"

"Exhibition Bout"

"Ausgebombt"

"Baptism of Fire"

"Don't Walk Away" (Tank)

"Sodom & Gomorrah"

"M-16"

"Sodomy and Lust"

"Outbreak of Evil"







+0 -0



просмотров: 231