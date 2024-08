сегодня



Профессиональное видео с выступления SODOM



Профессиональное видео с выступления SODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Procession To Golgatha"

"S.O.D.O.M."

"Jabba The Hut"

"The Crippler"

"City Of God"

"The Saw Is The Law"

"Outbreak Of Evil"

"Agent Orange"

"Wachturm"

"Get What You Deserve"

"Remember The Fallen"

"Ausgebombt"

"Bombenhagel"







