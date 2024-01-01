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Sodom

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Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»



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Thomas "Angelripper" Such в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о VIP-встречах с фанатами:

«Я ненавижу это. Я не хочу этого. У нас было такое, когда мы играли с KREATOR на фестивале «Klash Of The Ruhrpott» [в Amphitheater Gelsenkirchen в Гельзенкирхене, Германия, в июле 2024 года], с DESTRUCTION и TANKARD. Они так и сделали. Если они собираются устроить автограф-сессию, [фанаты] должны заплатить за нее».

«На мой взгляд, это неправильный путь», - продолжил он. «Когда я даю автограф-сессию, я делаю это бесплатно. Мне не нужны деньги за нее. Или я останавливаюсь в отеле, неважно. Но мне никогда не приходила в голову идея брать деньги за автограф-сессию или за посещение сцены. Вы знаете, что такое прогулка по сцене? Люди платят деньги за то, чтобы оказаться на сцене. Я бы сказал: «Так, вот барабанная установка. Вот гитарный усилитель. Вот бэклайн».

«Я ненавижу это. Это не имеет ничего общего с металлом. Некоторые группы продают билеты за кулисы, чтобы [фанаты] могли поздороваться с музыкантом, получить памятный знак или что-то еще, и платят за это 500 евро, или сколько там еще. KISS это делают. И если вы сделаете одно фото с KISS, вы заплатите 2000 долларов, и [они] пойдут к следующему [фанату]. Это не имеет ничего общего с хэви-металлом. Не этому я научился на металлической сцене».

Angelripper рассказал, что всегда раздает автографы фанатам и фотографируется с ними:

«И мы остаемся до тех пор, пока последний не получит то, что хочет. Иногда у нас есть всего полчаса, час [чтобы раздать автографы и сфотографироваться]... [Иногда] приходят сотни людей на автограф-сессии, за автографами, сделать фото, и мы скажем: «Хорошо, сделайте фото, следйющий», потому что мы хотим, чтобы каждый получил свой автограф в конце концов, но я никогда не беру за это деньги. Это глупо.

Люди покупают билеты, покупают новый альбом, они платят за него, и им не нужно платить [мне], когда я что-то подписываю или делаю с ними фотографию. Мы хотим дать что-то взамен. Это очень важно.

SODOM — единственная металл-группа, которая никогда не будет зарабатывать на автограф-сессиях или фотосессиях».




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