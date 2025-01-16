16 янв 2025



Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»



Thomas "Angelripper" Such в интервью Ghost Cult Magazine ответил на вопрос о том, какие у него намечены планы на 2025 год:



«Я хочу снизить темп в этом году. Я не хочу завязывать с группой, но я хочу немного сбавить обороты. Как и в случае с Tom'ом Araya — мне нужно больше времени для семьи, мне нужно больше времени для охоты, мне нужно больше времени для друзей и мне нужно больше времени для себя. Поэтому я должен немного сбавить обороты.



Мне нужен перерыв, потому что после пандемии мы провели очень много шоу и сделали очень многое, потому что я каждый день занят делами. Я работаю по 12 часов в день, а может, и больше. У меня есть некоторые проблемы со здоровьем — у меня, как и у Tom'a, проблемы с позвоночником, с шеей, с ушами, с глазами. Я должен это исправить. Но мне нужно больше времени. Но когда мы в туре каждый день, невозможно ничего сделать. Так что посмотрим, что будет дальше. Мы хотим дождаться нового альбома и реакции на него. Посмотрим, что будет дальше.



Если у меня не будет так много концертов в следующем году, появится больше времени на бэк-каталог, на новый альбом, на то на сё. Я никогда не переставал заниматься своими делами и никогда не переставал делать свою работу, но я не могу так много гастролировать в следующем году. Это проблема, потому что у тебя один или два концерта в Южной Америке, и ты гастролируешь 10 дней. Ты тратишь время на аэропорты, на отели, на саундчеки, на всё остальное. Мне нужно беречь своё время. Я должен заботиться о себе».







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