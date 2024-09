сегодня



SODOM готовят переиздание



C момента выхода шестого альбома SODOM "Tapping The Vein" прошло 32 года. Thomas "Angelripper" Such сказал по этому поводу:



«В то время для нас это был просто очередной альбом, но "содоманы" по всему миру сделали его культовой классикой. Печально, что Криса Витчхантера больше нет с нами, чтобы отпраздновать это событие».



Гитарист Andy Brings, который ещё учился в школе, когда присоединился к группе в 1991 году, и записал свой первый альбом в составе SODOM, добавил:



«Не группы определяют, что становится культом, это делают фанаты. Так произошло, и мы очень этим гордимся. Сейчас ко мне подходят 18-летние подростки и говорят, как им нравится этот альбом».



SODOM выпустили пластинку, котору многие фанаты называют «дэт-металл-альбомом SODOM», хотя в то время никто из группы не слушал дэт-металл.



Tom: «Мы просто занимались своим делом, не обращая внимания на то, что происходило вокруг нас. Энди присоединился к группе, и мы в мгновение ока создали эти убойные песни. Всё произошло очень быстро. Не было никаких отвлекающих факторов, только музыка».



Andy продолжил:



«"Tapping The Vein" — это результат чистого вдохновения. Я был молод, страстен и полон энергии, у меня были идеи, и они отлично сочетались с идеями Тома и Криса, которые хотели показать всем, кто на самом деле главный в трэш-метале, в эпоху, когда не так много групп оставались верны своему первоначальному замыслу».



SODOM решили перевыпустить этот альбом. Наряду с ремастированной оригинальной версией пластинки в этот раз также представлена полная ремикшированная версия, сделанная Andy Brings, с некоторыми дополнительными альтернативными дублями трёх альбомных треков, плюс три живых концерта: в Токио, в Дюссельдорфе и в Кёльне в 1992 году (последнее выступление Криса Витчхантера с SODOM) в суперделюкс-издании.



Andy: «Мы очень много боролись и работали над этим переизданием, я могу только надеяться, что оно стоило ожидания, но я уверен, что оно наполнит радостью сердце каждого "содоманьяка"».



Tom добавляет:



«Фанаты значат для нас очень много, и мы делаем это только для них. Работа над "Tapping The Vein" снова навеяла столько воспоминаний, как хороших, так и плохих, но он отражает то, кем мы были 32 года назад. Удивительное путешествие».



Переиздание будет доступно в следующих вариантах:



* Super deluxe "blood-filled vinyl" edition. Triple LP, double CD deluxe 24-page bookpack (limited to 100 copies via the Noise Records store only)

* Deluxe triple LP red-and-black swirl vinyl and double CD deluxe 24-page bookpack.

* Double, gatefold transparent red vinyl.

* Triple CD digisleeve with 24-page booklet







