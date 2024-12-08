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Death Angel

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DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King



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Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Репетиции проходят хорошо. Сочинение идет хорошо. Я к тому, что у нас почти весь альбом готов. Сейчас мы просто ждем текстов. Я знаю, что Rob [Cavestany, гитарист и основной автор песен DEATH ANGEL] и Mark [Osegueda, вокалист DEATH ANGEL] работают над некоторыми материалами, но сейчас Mark занят [гастролями] с сольной группой гитариста SLAYER Kerry King [Kerry King]. Когда он вернется, мы соберемся вместе, поговорим после праздников и определимся с планом, когда выпустить музыку. Так что на данный момент музыка уже готова, осталось наложить текст, и все это мы решим в новом году.

Да, все идет хорошо. Нам просто нужно собраться и понять, когда наступит подходящее время для выпуска музыки. Мы сейчас как раз занимаемся рождественскими концертами и праздниками, и потом разработаем план. Но в следующем году точно выйдет какая-нибудь новая музыка. Мы просто должны разобраться с этим».

Кроме того, у него спросили, почему DEATH ANGEL отказались от участия в осеннем туре 2024 года в качестве группы поддержки W.A.S.P. Их заменили ARMORED SAINT. Он сказал: «Конфликты с Kerry King. У Kerry King на это время были забронированы несколько дат в Мексике. А сейчас они в Австралии. Так что это просто конфликты расписания. И это нормально. Это конечно отстой, но все случается не просто так. Это был бы хороший тур — конечно, мы расстроены, что не участвуем в нем, - но нужно смотреть на вещи с положительной стороны и думать: ну, мы смогли написать больше песен для [грядущего альбома DEATH ANGEL], вместо того чтобы готовиться к туру и готовить все необходимое. Этого не произошло. ARMORED SAINT получили возможность поехать в тур. Они хорошая группа и заслужили это. Но мы смотрим на это так: «Ну, раз мы не едем в турне, что же нам делать? Ну, давайте продолжим писать больше песен». Так что, думаю, в конце концов, гораздо лучше написать больше песен и начать готовиться к рождественским концертам [DEATH ANGEL] в Сан-Франциско в конце декабря. Потому что если бы мы поехали в этот тур, то у нас было бы пять недель выступлений, а как же мы будем готовиться к рождественским концертам, ко всем этим песням, к разным сет-листам. Я смотрю на вещи так: все происходит по какой-то причине, и какой бы ни была эта причина, она привела нас сюда, и мы в порядке, чувак. Мы в порядке. Будут еще новые туры... Нужно просто находить во всем положительные моменты. Если зацикливаться на негативе, то ничего хорошего из этого не выйдет. Просто находите позитив, как и во всем в жизни. Если что-то случилось, просто не зацикливайтесь на проблеме, а сосредоточьтесь на решении. Решение — это, эй, хорошо, вот что мы будем делать. Вы должны сразу же восстановиться.

Это действительно отстой [то, что мы не смогли отправиться в тур]. Мы бы с удовольствием поехали в тур с W.A.S.P., и, конечно, мы любим играть вживую. Но новая пластинка важна, и эти рождественские концерты были важны. Так что в 2025 году нас ждет еще много интересного».




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8 дек 2024
R
Rutger
Неблагодарное это занятие, заниматься самоубеждением, что все хорошо, когда товарищ по группе тебя банально кинул.

просмотров: 464

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