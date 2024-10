сегодня



Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой



Шестого декабря Nuclear Blast по случаю 20-летия альбома DEATH ANGEL "The Art of Dying" выпустит ее специальную виниловую версию:



Side A

"Thrown To The Wolves"

"5 Steps Of Freedom"

"Thicker Than Blood"

"The Devil Incarnate"



Side B

"Famine"

"Prophecy"

"No"

"Spirit"



Side C

"Land Of Blood"

"Never Me"

"Word To The Wise"







+0 -0



просмотров: 81