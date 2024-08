сегодня



DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»



Недавно появились сообщения о том, что DEATH ANGEL «из-за неких обстоятельств» (и никакой конкретики более) больше не смогут прогреть W.A.S.P. в их турне по США. И вот Will Carroll решил рассказать, что же это за «обстоятельства»:



«Это была неделя дерьмовых новостей (а сегодня только среда).



Теперь, когда тур отменён, у меня освободилась куча времени на оставшуюся часть года. Вместо того чтобы всё глубже погружаться в депрессию (что мне совсем не идёт), я планирую заняться ударными. Мы с [гитаристом DEATH ANGEL] Rob'ом Cavestany продолжаем работу над новой музыкой. Никто не может поставить на ней крест. Но помимо этого я хотел бы заявить, что мне интересно работать над другими проектами. Мне нравится записываться, и я довольно эффективно работаю. Концерты и гастроли тоже возможны. Так что если вы заинтересованы в совместной работе, напишите мне в личные сообщения или, если у вас есть мой номер, свяжитесь со мной напрямую».



Затем он добавил: «Пожалуйста, не спрашивайте меня, почему мы не участвуем в туре WASP, в комментариях ниже. Я думаю, это, б$$$ь, очевидно...»



После того как бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt написал в комментариях под постом Уилла: «Это какой-то о$$$нный отстой!!! Мне так жаль, Will», барабанщик ответил: «Это действительно так. На ум приходит слово ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Мы знали, что в какой-то момент возникнут проблемы, но не так сразу».



Затем Will уточнил: «Я замечаю, что люди здесь ругают W.A.S.P. Как бы мне ни хотелось, я дал обещание в социальных сетях не вдаваться в подробности того, почему мы больше не проводим тур с W.A.S.P. Но, если быть честным, это не имеет абсолютно никакого отношения к самим W.A.S.P.»



Один из поклонников похвалил музыканта за то, что он высказался по поводу отмены тура:



«Здорово, что ты лично обратился к фанатам. Я уверен, что два других участника чувствуют то же самое, что и вы».



Поправляя поклонника, Will написал: «Другие три участника», очевидно, имея в виду Cavestany, Ted'a Aguilar'a и Damien'a Sisson'a.



Хотя Carroll прямо не заявил об этом, большинство его друзей и подписчиков в соцсетях, похоже, предполагают, что решение DEATH ANGEL отказаться от участия в туре W.A.S.P. хотя бы в какой-то степени связано с гастрольной деятельностью сольной группы гитариста SLAYER Kerry King'a, в состав которой входит вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda. Вскоре после того, как были объявлены даты тура DEATH ANGEL с W.A.S.P., в социальных сетях появилась информация о том, что группа Kerry King отыграет два концерта в Мексике в начале ноября — один концерт в Мехико в качестве поддержки AMON AMARTH 6 ноября, а другой концерт на разогреве у SLIPKNOT в Гвадалахаре 8 ноября, что вступает в прямой конфликт с расписанием тура W.A.S.P., который должен был начаться в конце октября и завершиться в середине декабря.







