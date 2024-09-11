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*Лидер ACCEPT женился! 35
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Death Angel

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Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»



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Mark Osegueda в недавнем интервью Full Metal Jackie ответил на вопрос о том, в какой «самой странной или забавной ситуации» он побывал, скрывая факт участие в группе KERRY KING:

«Это очень сложно, потому что всё это всплывало в самых разных формах. И я уверен, что самым сложным было просто скрыть это от ребят из DEATH ANGEL, пока мы были в туре, и это было на самом деле самой непростой задачей. Потому что ты встаёшь глубокой ночью, мы вместе слушаем музыку, а я так долго ждал этих новостей. Мы вроде как делимся всем, но в этом случае я просто не мог этого сделать из-за NDA [соглашения о неразглашении]. Так что это было самое сложное. Но в конце концов слухи начали распространяться — не от меня, а от других людей — и во время гастролей бывали случаи, когда кто-нибудь из другой группы приходил, и я не хочу называть их имена, но они приходили и в присутствии ребят из DEATH ANGEL говорили: "Я слышал о вас с Kerry". Я хватал их за руку, выпроваживал на улицу и говорил: "Я не понимаю, о чём вы говорите!. [Смеётся]. Так что да, было несколько неловких моментов, если что. Наверное, я бы выбрал именно эти слова, а не "забавные ситуации" [Смеётся]».

Он заявил, что по-прежнему является фронтменом DEATH ANGEL, несмотря на то, что большую часть последних четырёх месяцев он провёл в турне с гитаристом SLAYER:

«Да. Безусловно. Я вокалист DEATH ANGEL. Сейчас DEATH ANGEL заняты работой над новым альбомом. Мы сочиняем материал для новой пластинки. Прошло пять лет, пять с половиной лет с момента выхода нашего последнего альбома "Humanicide". Так что пришло время вернуться к летним фестивалям и турам с группами, которые хотят видеть нас в своём гастрольном составе, хотя бы просто потому, что у нас есть новая пластинка, и группа снова начнёт набирать обороты. Вот, собственно, и вся суть того, чем мы сейчас занимаемся».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 сен 2024
M
Mateas89
Ага, как кидать с туром свою основную группу из за концертов с Лысым - это как, забавная ситуация?

просмотров: 248

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