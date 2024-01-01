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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*Новое видео NIGHTWISH 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Death Angel

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24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

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7 мар 2024 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом

28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

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25 дек 2023 : 		 DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES

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1 фев 2022 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

3 янв 2022 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL исполняет AC/DC

11 дек 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

2 дек 2021 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления DEATH ANGEL

28 ноя 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL
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Рождественский стрим от DEATH ANGEL



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DEATH ANGEL вновь проведут "Xmas Shows" — в этом году 13 и 14 декабря.

Mark Osegueda: «Больше не удивляйтесь! Черт возьми, они все еще существуют! Наступает то самое время года... Традиция трэш-металла в Bay Area! Время года, когда мы объявляем состав участников девятого ежегодного «Another Death Angel Christmas Show(s)»!!!

Пятница, 13 декабря, и суббота, 14 декабря, в Great American Music Hall в Сан-Франциско. В пятницу к нам присоединятся брутальные NECROT из Окленда и трэшеры из Сан-Хосе TAUNTED! А в субботу к нам присоединятся не кто иные, как наши братья из Bay Area - VIO-LENCE! Это первый раз, когда мы выступаем на одной сцене с 2001 года! И завершать программу будут DIANTHVS из Южной Калифорнии, которые представят свой оригинальный стиль прогрессивного рока и металла!

Оба концерта можно будет посмотреть в прямом эфире! Как всегда, на концертах будут представлены эксклюзивные товары, которые можно будет приобрести только во время выступлений и в виртуальном киоске с товарами, транслируемыми в прямом эфире! А также множество сюрпризов! И, конечно же! Bay Area Thrash!

Подробности на наших ресурсах, а пока отметьте эти даты в своих календарях и сделайте это ПРЯМО СЕЙЧАС!

Мы с нетерпением ждем возможности стереть с наших пяток нелепую и ненужную грязь уходящего года и поскорее выступить вместе со всеми! Thrash!»




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