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Рождественский стрим от DEATH ANGEL



DEATH ANGEL вновь проведут "Xmas Shows" — в этом году 13 и 14 декабря.



Mark Osegueda: «Больше не удивляйтесь! Черт возьми, они все еще существуют! Наступает то самое время года... Традиция трэш-металла в Bay Area! Время года, когда мы объявляем состав участников девятого ежегодного «Another Death Angel Christmas Show(s)»!!!



Пятница, 13 декабря, и суббота, 14 декабря, в Great American Music Hall в Сан-Франциско. В пятницу к нам присоединятся брутальные NECROT из Окленда и трэшеры из Сан-Хосе TAUNTED! А в субботу к нам присоединятся не кто иные, как наши братья из Bay Area - VIO-LENCE! Это первый раз, когда мы выступаем на одной сцене с 2001 года! И завершать программу будут DIANTHVS из Южной Калифорнии, которые представят свой оригинальный стиль прогрессивного рока и металла!



Оба концерта можно будет посмотреть в прямом эфире! Как всегда, на концертах будут представлены эксклюзивные товары, которые можно будет приобрести только во время выступлений и в виртуальном киоске с товарами, транслируемыми в прямом эфире! А также множество сюрпризов! И, конечно же! Bay Area Thrash!



Подробности на наших ресурсах, а пока отметьте эти даты в своих календарях и сделайте это ПРЯМО СЕЙЧАС!



Мы с нетерпением ждем возможности стереть с наших пяток нелепую и ненужную грязь уходящего года и поскорее выступить вместе со всеми! Thrash!»







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