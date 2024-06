сегодня



Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING



В последнем эпизоде подкаста "Let There Be Talk" Mark Osegueda рассказал, как он сообщил своим коллегам по группе DEATH ANGEL новость о том, что присоединится к Kerry King'y в сольном проекте гитариста SLAYER:



«С этим проектом всё сложно. Мне действительно пришлось соблюдать соглашение о неразглашении, которое я подписал с командой Kerry. Я его соблюдал. И это тяготило меня, потому что DEATH ANGEL постоянно гастролировали перед тем, когда мир остановился [из-за пандемии коронавируса]. Когда мир снова открылся, мы снова отправились в путь. Я начал делать демо-записи во время пандемии, а потом, после неё, я регулярно встречался с Керри, чтобы сделать ещё больше демо-записей [для его дебютного сольного альбома], когда мир открылся. И запись Керри была сделана за год до выхода. А я был в туре с DEATH ANGEL. И бывали ночи, когда мы с Rob'ом [Cavestany, гитаристом DEATH ANGEL] сидели в лаунже, только я и он, пили, слушали музыку, смеялись и разговаривали, как обычно. И мне потребовалось сжать волю в кулак, чтобы не рассказать ему о том, что происходит. Было трудно не проболтаться: "Слушай, бро..."



Некоторые люди сочтут меня сволочью, но я действительно обещал Керри и подписал соглашение о неразглашении. Я обещал всем, что никому не расскажу. Единственными, кто знали, были моя девушка, моя мама и моя сестра. Мы даже отцу не сказали, потому что он не может держать язык за зубами. Так что мы даже ему не сказали. Об этом знали только три человека. Ну и, конечно, люди, которые были в студии, когда мы записывались, они тоже соблюдали конфиденциальность. Так что всё это было не очень, но я ждал и дал ему знать по электронной почте в тот же день, когда произошло официальное объявление о новой группе Керри в начале февраля. А вскоре после этого я поговорил с Rob'ом и Ted'ом [Aguilar'ом, гитаристом DEATH ANGEL]».



Насчёт того, как он преподнёс информацию о группе Kerry своим коллегам, Mark поведал:



«Я сообщил в электронном письме: "Мне очень сложно это сказать". И в одном из аспектов я сформулировал это так: "Это будет либо самой удивительной новостью в мире для вас, либо самой очевидной". И я добавил в конце, потому что это было электронное письмо всем ребятам: "Потратьте некоторое время, чтобы осознать всё это, прежде чем отвечать, прежде чем мы поговорим. Пусть эмоции улягутся, а потом, когда мы соберёмся все вместе, если захотите поговорить со мной, тогда и поговорим». И вскоре после этого я поговорил с Ted'ом и Rob'ом. И они всё ещё были немного на взводе, это точно. Я видел это по их лицам... Мы втроём созвонились в FaceTime, и они всё ещё переваривали эту новость. Но к концу разговора, после того как мы проговорили около часа, они поддержали меня и порадовались за меня. Они оба сказали: "Раз уж ты об этом заговорил, чувак, это самая очевидная вещь в мире». [Смеётся]. Но это было тяжело — ее буду врать. Это тяжело, потому что мы через многое прошли вместе, особенно я и Rob. Чёрт, Тед в группе с 2001 года, а Damien [Sisson, бас] и Will [Carroll, барабаны] в группе уже больше десяти лет. Так что это невероятно. Но, конечно, мы с Rob'ом знаем друг с младых ногтей. Так что это было непросто. Но сейчас Rob меня очень сильно поддерживает. Перед первым концертом я получил от него сообщение со словами: "Зажги на шоу как следует, братан". В день выхода альбома он прислал мне поздравления. Ted тоже. Так что они смирились с этим. И я думаю, что это уже привлекло много внимания к DEATH ANGEL. И этот процесс будет продолжаться. Но это было непросто.



Я в восторге от всего, что ждёт меня впереди. Но, конечно, это была непростая ситуация. Ещё до того, как это случилось, когда я знал, что это произойдёт, я думал: "Я должен тщательно подбирать слова". Это тяжело. Но теперь, когда всё случилось, я чувствую огромное облегчение. После этого мы [DEATH ANGEL] вместе гастролировали по Южной и Центральной Америке, и это был первый тур, который мы провели после объявления Kerry и выхода некоторых песен. Так что все отлично поладили. И всё получилось. И мне гораздо приятнее быть рядом с ребятами, когда они всё знают. Я чувствовал себя странно, когда они ничего не знали».



На вопрос, дал ли он понять в своём первом письме, что не собирается уходить из DEATH ANGEL, Mark ответил:



«Да, безусловно. Во-первых, я немного затянул с процессом, но я определённо сказал: "Я всё ещё вокалист DEATH ANGEL". И, конечно, когда я разговаривал с Rob'ом и Ted'ом, Rob сказал: "Я был очень рад услышать это от тебя". Из серии: "Конечно, бро"».







