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Death Angel

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DEATH ANGEL готовы к студии



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Will Carroll 29 июня написал на своей страничке:

«Итак.... через несколько недель я войду в студию звукозаписи, чтобы записать ударные для десятого студийного альбома DEATH ANGEL. Это будет мой пятый альбом с группой (седьмой, если считать два концертных альбома).

Мы с Rob'ом [Cavestany, гитарист DEATH ANGEL] работали над демо и репетировали эти песни, чтобы сделать их как можно более плотными и продуманными.

Это самая долгая подготовка, в которой я когда-либо участвовал, и самая долгая для группы с тех пор, как я присоединился к ней.

Мы джемовали под песни вживую, слушая демо-записи (с убранными барабанами и второй гитарой) вместе по клику. К этому нужно было привыкнуть, но сейчас все идет как по маслу.

Это самая большая подготовка к записи за всю мою жизнь. Новые песни — настоящий дикий Thrash Metal и не только.

Да будет так!»




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