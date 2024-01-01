DEATH ANGEL готовы к студии

«Итак.... через несколько недель я войду в студию звукозаписи, чтобы записать ударные для десятого студийного альбома DEATH ANGEL. Это будет мой пятый альбом с группой (седьмой, если считать два концертных альбома).
Мы с Rob'ом [Cavestany, гитарист DEATH ANGEL] работали над демо и репетировали эти песни, чтобы сделать их как можно более плотными и продуманными.
Это самая долгая подготовка, в которой я когда-либо участвовал, и самая долгая для группы с тех пор, как я присоединился к ней.
Мы джемовали под песни вживую, слушая демо-записи (с убранными барабанами и второй гитарой) вместе по клику. К этому нужно было привыкнуть, но сейчас все идет как по маслу.
Это самая большая подготовка к записи за всю мою жизнь. Новые песни — настоящий дикий Thrash Metal и не только.
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