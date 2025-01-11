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Death Angel

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MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»



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MARK OSEGUEDA в недавнем разговоре с 107.7 The Bone объяснил, почему DEATH ANGEL отказались от участия в осеннем туре 2024 года в качестве группы поддержки W.A.S.P., которых заменили ARMORED SAINT:

«После того, как произошла вся эта история с группой Kerry King'a, а я всё ещё являюсь участником DEATH ANGEL, многие фанаты DEATH ANGEL стали высказывать мнение, что [моё участие в группе Kerry] может стать концом DEATH ANGEL или что это отвлекает от DEATH ANGEL. А потом был тур, который DEATH ANGEL пришлось прервать, и это было связано с тем, что даты выступлений с группой Керри совпадали. Но когда тур [W.A.S.P.] был предложен [DEATH ANGEL], я сказал менеджменту: "Я не могу гарантировать, что буду доступен для всего тура. Просто знайте об этом заранее. Так что если вы согласитесь, мне придётся выступать с Kerry, если концерты будут организованы, и похоже, что это вполне вероятно". И всё равно мои слова были восприняты с энтузиазмом, их просто услышали, в какой-то степени люди подумали: "Давайте сделаем это". Я сказал: "Хорошо, давайте, но ещё раз повторюсь..." При каждом нашем общении я повторял это. И мы всё равно пошли на это, отбросив все предосторожности, за что и поплатились. Я сказал: "То, чего мы не хотели, и произошло. Но мы все знали об этом заранее. Вот что мы можем сделать". И вообще я постоянно пытаюсь устранить проблемы в DEATH ANGEL, потому что уже много лет DEATH ANGEL управляются мной, Rob'ом Ted'ом, и у нас также есть менеджмент, но мы всегда очень хорошо работаем с менеджментом. Поэтому я попытался решить проблему и сказал: "Я могу предложить нескольких вокалистов, которые могли бы заменить меня", и я назвал несколько имён, просто как вариант. Потому что я не хотел, чтобы они пропустили тур. Но реальность внесла свои коррективы. В итоге, когда это было предложено лагерю W.A.S.P. и агентам по бронированию, они сказали: "Нам не нужна замена на два определённых выступления", потому что я бы пропустил два концерта, а они не хотели, чтобы так было... В общем, они заняли такую позицию. Ну, а потом, когда дошло до дела, они пригласили ARMORED SAINT, и я считаю, что это отличная замена. Кто скажет, что W.A.S.P. и DEATH ANGEL не были бы отличным тандемом? Многие люди с нетерпением ждали этого.

До того, как DEATH ANGEL отказались от участия в туре W.A.S.P., не было особого негатива по поводу моего участия в группе Kerry, но когда это произошло, шлюзы открылись. И тогда многие люди начали говорить негативные вещи обо мне, моём характере и о том, как это влияет на группу, которую они любят. Но они не знали, что я люблю эту группу больше, чем они».

Он также объяснил, почему он не сообщил своим коллегам по группе DEATH ANGEL о том, что присоединился к сольной группе Kerry, пока о его участии не было официально объявлено в феврале прошлого года:

«Я не мог сказать ребятам, потому что у меня было соглашение о неразглашении информации (NDA), которое я подписал. И я знаю, что люди скажут: "Это же твоя кровь. Это твои братья". Но было соглашение. Это юридический, обязательный контракт, который я подписал, и я уважаю это. А формулировки в NDA довольно пугающие.

Металлическое сообщество — это курятник. Это действительно так. Все начинают кудахтать, и слухи быстро распространяются как огонь. И стоит кому-то из одной команды, одной группы узнать об этом, и начинается круговерть. Нам пришлось из кожи вон лезть, чтобы сохранить всё в секрете. Потому что все вроде как имели представление о том, кто был в группе Kerry, но по большей части никто не знал, кто был вокалистом. Все считали, что это Phil. И это был большой секрет, который нужно было хранить. Так что это было тяжело. И я это понимаю. Я объяснил это ребятам, когда рассказал им.

Но опять же, как я уже сказал, когда мы отправились в турне W.A.S.P., я рассказал тем, кто принимает решения по этой группе, а я один из них, о том, что может произойти. Так вот, если говорить о главных людях внутри группы или о людях, которые не обладают властью в группе, чтобы принимать решения, они могли не знать, что я предварительно обсудил это с менеджментом и ребятами, которые принимают бизнес-решения. Не все в этой группе принимают решения. Это порядок, по которому работает группа. У кого-то из нас есть долголетие и приоритет, а у кого-то нет. И так будет всегда, даже если пройдёт два десятилетия. Мы с Rob'ом пробыли в группе на два десятилетия больше. И так лучше для группы. Мы пытались с оригинальным составом DEATH ANGEL сделать это демократическим путём, и это не сработало. Это порождает ещё больший хаос, ещё большее напряжение, раздоры. Слишком много поваров на кухне — во всём, от сочинения текстов до сет-листов. Так что должна быть какая-то определённая структура, по крайней мере, в этой группе. Так всё лучше работает. И в большинстве групп, которые долго существуют, наблюдаются похожие тенденции».




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11 янв 2025
Corpsegrinder04
"Металлическое сообщество - это курятник"
В общем и целом этой фразой всё сказано. Дальше можно не читать.

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