DEATH ANGEL не против двойни

Damien Sisson в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс над новым материалом:
«Сейчас мы находимся в процессе сочинения. Я хочу сказать, что мы, вероятно, уже на стадии шести или семи песен. И, черт возьми, я не должен говорить слишком много об альбоме, потому что очень многое - как я убедился за четыре альбома, которые я записал с DEATH ANGEL, с момента получения первых риффов или первых демо-записей до момента завершения работы — очень многое меняется. Меняется искусство, меняется направление, меняется лирика, меняется структура.
Если говорить амбициозно, то мы бы хотели пойти по пути LED ZEPPELIN и выпустить двойной альбом «Physical Graffiti». Мы не уверены, что у нас будет достаточно материала, потому что это должен быть хороший материал. Нельзя просто набить два альбома риффами; это должен быть достойный материал. Так что если у нас не получится записать два альбома, двойной альбом, то мы надеемся просто записать 10 действительно сильных песен для нового альбома»
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