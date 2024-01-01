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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
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Death Angel

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DEATH ANGEL не против двойни



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Damien Sisson в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс над новым материалом:

«Сейчас мы находимся в процессе сочинения. Я хочу сказать, что мы, вероятно, уже на стадии шести или семи песен. И, черт возьми, я не должен говорить слишком много об альбоме, потому что очень многое - как я убедился за четыре альбома, которые я записал с DEATH ANGEL, с момента получения первых риффов или первых демо-записей до момента завершения работы — очень многое меняется. Меняется искусство, меняется направление, меняется лирика, меняется структура.

Если говорить амбициозно, то мы бы хотели пойти по пути LED ZEPPELIN и выпустить двойной альбом «Physical Graffiti». Мы не уверены, что у нас будет достаточно материала, потому что это должен быть хороший материал. Нельзя просто набить два альбома риффами; это должен быть достойный материал. Так что если у нас не получится записать два альбома, двойной альбом, то мы надеемся просто записать 10 действительно сильных песен для нового альбома»




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