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У U.D.O. есть идеи



Участники U.D.O. Udo Dirkschneider (vocals),Sven Dirkschneider (drums) и Fabian "Dee" Dammers (guitar) в недавнем интервью обсудил дальнейшие планы:



Dee: «У нас были разговоры на эту тему — почему бы не создать больше музыки? Но я думаю, что эти планы на будущее после тура DIRKSCHNEIDER — у нас будет интенсивное турне в связи с 40-летием альбома "Balls To The Wall". И, возможно, после этого появится время для новой музыки. Мы всегда готовы создавать новую музыку. Sven уже сказал, что самое классное в нас то, что мы объединили все поколения, и, например, мы с [гитаристом U.D.O.] Андреем Смирновым смотрим на музыку по-разному, и иногда это похоже на драку, но потом мы используем преимущества каждого и объединяем их, чтобы создать что-то новое. И я бы хотел продолжать в том же духе».



Sven добавил:



«У Dee и Андрея есть свои студии, они целыми днями играют на гитаре. Так что у нас есть кое-какие идеи, но пока ничего не известно о том, когда появится следующий студийный альбом».



Udo добавил:



«И ещё, что будет интересно, я думаю, — теперь Peter тоже участвует в сочинении песен. Я знаю Петера как автора песен со времён участия в ACCEPT, и это будет очень интересно. Так что я с нетерпением жду следующего альбома U.D.O.»







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