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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 36
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 31
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
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U.D.O.

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6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

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18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

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15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом
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У U.D.O. есть идеи



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Участники U.D.O. Udo Dirkschneider (vocals),Sven Dirkschneider (drums) и Fabian "Dee" Dammers (guitar) в недавнем интервью обсудил дальнейшие планы:

Dee: «У нас были разговоры на эту тему — почему бы не создать больше музыки? Но я думаю, что эти планы на будущее после тура DIRKSCHNEIDER — у нас будет интенсивное турне в связи с 40-летием альбома "Balls To The Wall". И, возможно, после этого появится время для новой музыки. Мы всегда готовы создавать новую музыку. Sven уже сказал, что самое классное в нас то, что мы объединили все поколения, и, например, мы с [гитаристом U.D.O.] Андреем Смирновым смотрим на музыку по-разному, и иногда это похоже на драку, но потом мы используем преимущества каждого и объединяем их, чтобы создать что-то новое. И я бы хотел продолжать в том же духе».

Sven добавил:

«У Dee и Андрея есть свои студии, они целыми днями играют на гитаре. Так что у нас есть кое-какие идеи, но пока ничего не известно о том, когда появится следующий студийный альбом».

Udo добавил:

«И ещё, что будет интересно, я думаю, — теперь Peter тоже участвует в сочинении песен. Я знаю Петера как автора песен со времён участия в ACCEPT, и это будет очень интересно. Так что я с нетерпением жду следующего альбома U.D.O.»




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