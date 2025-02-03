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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Nirvana

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26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

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24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

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29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

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Участники NIRVANA выступили на благотворительном концерте



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Dave Grohl, Krist Novoselic и Pat Smear выступили в рамках благотворительного мероприятия “FireAid”, проходившего 30 января в Intuit Dome и Kia Forum:

“Breed” (with St. Vincent)
“School” (with Kim Gordon)
“Territorial Pissings” (with Joan Jett)
“All Apologies” (with Violet Grohl and Kim Gordon)




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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3 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Джетт, Гордон, Ст. Винсент… извините, дамы, Пост Мэлоун пару лет назад показал, как надо носить куртку Бэйна
Like!1  Dislike!1
3 фев 2025
D
Dem0niac
Вашингтон Ирвинг, подпишусь под каждым словом. Я не большой фанат каверов, трибьютов и лайвов, но Мэлоун выдал совершенно охренительный материал, раза три пересматривал.
3 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Dem0niac, он просто разъебал, я другого слова подобрать не могу. И то, что он не сыграл Smells Like Teen Spirit говорит о том, что он в теме на 100%
Раз в месяц-два пересматриваю
Like!1
3 фев 2025
D
Dem0niac
Вашингтон Ирвинг, да, нечего добавить, всё так.
3 фев 2025
s
smolet18-02-44
Грол красава, как будто и нет 55 лет, энергично, молодцевато исполнил. Все остальные трошки потасканные временем.

просмотров: 667

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