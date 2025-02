сегодня



Участники NIRVANA выступили на благотворительном концерте



Dave Grohl, Krist Novoselic и Pat Smear выступили в рамках благотворительного мероприятия “FireAid”, проходившего 30 января в Intuit Dome и Kia Forum:



“Breed” (with St. Vincent)

“School” (with Kim Gordon)

“Territorial Pissings” (with Joan Jett)

“All Apologies” (with Violet Grohl and Kim Gordon)







