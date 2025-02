POST MALONE ñòàë âîêàëèñòîì NIRVANA

сегодн€



POST MALONE стал вокалистом NIRVANA



POST MALONE присоединилс€ к участникам NIRVANA в рамках концерта по случаю 50-лети€ "Saturday Night Live" и исполнил "Smells Like Teen Spirit" . ¬едущий шоу Adam Sandler приветствовал по€вление группы как: ЂЋеди и джентльмены, POST NIRVANA!ї









Post Malone and Nirvana at the #SNL50 Anniversary concert. pic.twitter.com/0rwqRBHMMx







post nirvana рЯ§Ш #SNL50 #SNL50HomecomingConcert pic.twitter.com/SWkdQeDkj1





