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POST MALONE стал вокалистом NIRVANA: Про-шот



POST MALONE присоединился к участникам NIRVANA в рамках концерта по случаю 50-летия "Saturday Night Live" и исполнил "Smells Like Teen Spirit" — профессиональное видео доступно ниже.. Ведущий шоу Adam Sandler приветствовал появление группы как: «Леди и джентльмены, POST NIRVANA!»







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