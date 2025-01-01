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*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 64
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 33
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 21
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
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Nirvana

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24 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA: Про-шот

16 фев 2025 : 		 POST MALONE стал вокалистом NIRVANA

3 фев 2025 : 		 Участники NIRVANA выступили на благотворительном концерте

21 июл 2024 : 		 KRIST NOVOSELIC исполнил NIRVANA

14 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза NIRVANA

5 сен 2023 : 		 53 неизданных трека NIRVANA выйдут осенью

25 май 2023 : 		 Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000

8 янв 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получат награду

16 ноя 2022 : 		 Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов

6 сен 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили

26 май 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустили с молотка

12 апр 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустят с молотка

4 фев 2022 : 		 Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера

26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300
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POST MALONE стал вокалистом NIRVANA: Про-шот



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POST MALONE присоединился к участникам NIRVANA в рамках концерта по случаю 50-летия "Saturday Night Live" и исполнил "Smells Like Teen Spirit" — профессиональное видео доступно ниже.. Ведущий шоу Adam Sandler приветствовал появление группы как: «Леди и джентльмены, POST NIRVANA!»




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