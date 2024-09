сегодня



Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE



25 октября Rhino выпустит бокс-сет из сольных работ DAVID COVERDALE, в который войдет шесть дисков и 60-страничная книга с множеством редких фотографий и новым интервью с David'ом. Отдельным релизом на двойном виниле будет выпущена пересведенная версия "Into The Light"



«Ремиксы современные, с использованием новых технологий, чтобы выжать из этих треков максимум... Очень интересно пересмотреть и устранить все технические «проблемы», которые были у меня с треками в то время, много лет назад».



Disc One: Into The Light (2024 Remix)



01. She Give Me *

02. River Song *

03. Don't You Cry *

04. Love Is Blind *

05. Slave *

06. Cry For Love *

07. Living On Love *

08. Midnight Blue *

09. Too Many Tears *

10. Don't Lie To Me *

11. All The Time In The World *

12. Wherever You May Go *

13. Yours For The Asking *

14. Let's Talk It Over *



Disc Two: Into The Light (Additional Remixes)



01. Love Is Blind (Band Version) *

02. As Long As I Have You *

03. With All Of My Heart *

04. Wherever You May Go (Strings Version) *

05. Love Is Blind (Strings Version) *



Demos & Unfinished Symphonies



06. Lust *

07. Oh No! Not The Blues Again *

08. Into the Light Intro

09. Into The Light *

10. You Make It Hard On Me *

11. Would You Be Happy *

12. Fooling Yourself *

13. Make The Best Of It *

14. Veda of Cassandra Blues *

15. I Can See The Light *

16. Another Fallen Angel *

17. Itchy Finger *



Original Demos 1997



18. Crazy' Bout Cha (Original Version of "Whipping Boy Blues") *

19. If You Want Me *

20. Lay Your Love On Me (Original Version of "Lay Down Your Love") *



Disc Three: NorthWinds (2024 Remix)



01. Keep On Giving Me Love *

02. Sweet Mistreater *

03. NorthWinds *

04. Give Me Kindness *

05. Queen Of Hearts *

06. Only My Soul *

07. Time & Again (String Version) *

08. Say You Love Me *

09. Shame The Devil, Tell The Truth *

10. Breakdown *

11. Time & Again (Piano Version) *

12. Time & Again (Strings Only) *



Disc Four: WhiteSnake MCMLXXVII (2024 Remix)



01. Lady *

02. Blindman *

03. Goldies Place *

04. Time On My Side *

05. Peace Lovin' Man *

06. Sunny Days *

07. Hole In The Sky *

08. WhiteSnake *

09. Celebration *



Young Lad's Blues (1968 Home Demos)



10. Sunny Days (Original) *

11. Love Me In The Morning *

12. I Will Love You *

13. Moment In Time *

14. It Would Be Nice *

15. There Was A Time *

16. Why? *

17. I Still Love You *



Disc Five: Into The Light (Original Mix 2024 Remaster)



01. She Give Me

02. River Song

03. Don't You Cry

04. Love Is Blind

05. Slave

06. Cry for Love

07. Living On Love

08. Midnight Blue

09. Too Many Tears

10. Don't Lie To Me

11. Wherever You May Go



Disc Six: WhiteSnake (Original Mix 2024 Remaster)



01. Lady

02. Blindman

03. Goldies Place

04. Time On My Side

05. Peace Lovin' Man

06. Sunny Days

07. Hole In The Sky

08. Celebration

09. WhiteSnake



NorthWinds (Original Mix 2024 Remaster)



10. Keep On Giving Me Love

11. NorthWinds

12. Give Me Kindness

13. Time & Again

14. Queen Of Hearts

15. Only My Soul

16. Say You Love Me

17. Breakdown



Into The Light (2024 Remix)



2LP Track Listing



LP One: Side One



01. She Give Me *

02. River Song *

03. Don't You Cry *

04. Slave *



Side Two



01. Love Is Blind *

02. Cry For Love *

03. Yours For The Asking *

04. Midnight Blue *



LP Two: Side One



01. Too Many Tears *

02. Don't Lie To Me *

03. All The Time In The World *

04. Wherever You May Go *



Side Two



01. Living On Love *

02. With All Of My Heart *

03. Let's Talk It Over *



