сегодня



JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ



Друзья, у нас для вас сюрприз!



Андрей Князев с группой «КняZz» решили порадовать вас еще одной версией песни «Сталкер». Она необычна тем, что в ней принял участие легенда мирового рока Джо Линн Тёрнер, известный по группам «Deep Purple» и «Rainbow».



Андрей Князев и Джо Тёрнер познакомились в 2021 году и сразу же нашли общий язык, обнаружив друг в друге схожую личную идеологию и единый рок-н-ролльный дух. У музыкантов возникло взаимное желание создать коллаборацию, оставалось лишь подобрать подходящую песню.



В августе 2023 года у группы «КняZz» готовился к выходу новый альбом, с которого Джо прослушал несколько композиций и оценил песню «Сталкер». Именно в ней сошлись схожий ракурс восприятия мира музыкантов, их общие взгляды на проблему человечества, единодушное понимание того, что человек своими руками разрушает будущее планеты. Джо Тёрнер сам написал английскую версию куплета и припева на основе текста Князя, сохранив смысл и суть оригинала.



Данная версия песни «Сталкер» не только объединяет разные поколения рок-музыкантов и слушателей, но и озвучивает на двух языках предостережение о недопущении апокалипсиса по вине человека.











+0 -0



просмотров: 161

