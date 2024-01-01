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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Joe Lynn Turner

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19 ноя 2024 : 		 JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ

15 окт 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA

6 авг 2024 : 		 JOE LYNN TURNER в Колумбии

2 май 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я лыс и что с того?»

21 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER надеется выпустить новый альбом в 2025 году

20 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER в Варне

14 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER выступил с AXAT

13 июн 2023 : 		 JOE LYNN TURNER без парика

29 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»

6 мар 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»

20 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

13 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

25 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

17 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

3 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

24 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»

22 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии

28 окт 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

25 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах

7 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от JOE LYNN TURNER

21 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!

20 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO

16 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика
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|||| сегодня

JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ



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Друзья, у нас для вас сюрприз!

Андрей Князев с группой «КняZz» решили порадовать вас еще одной версией песни «Сталкер». Она необычна тем, что в ней принял участие легенда мирового рока Джо Линн Тёрнер, известный по группам «Deep Purple» и «Rainbow».

Андрей Князев и Джо Тёрнер познакомились в 2021 году и сразу же нашли общий язык, обнаружив друг в друге схожую личную идеологию и единый рок-н-ролльный дух. У музыкантов возникло взаимное желание создать коллаборацию, оставалось лишь подобрать подходящую песню.

В августе 2023 года у группы «КняZz» готовился к выходу новый альбом, с которого Джо прослушал несколько композиций и оценил песню «Сталкер». Именно в ней сошлись схожий ракурс восприятия мира музыкантов, их общие взгляды на проблему человечества, единодушное понимание того, что человек своими руками разрушает будущее планеты. Джо Тёрнер сам написал английскую версию куплета и припева на основе текста Князя, сохранив смысл и суть оригинала.

Данная версия песни «Сталкер» не только объединяет разные поколения рок-музыкантов и слушателей, но и озвучивает на двух языках предостережение о недопущении апокалипсиса по вине человека.






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