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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 46
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Joe Lynn Turner

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1 дек 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA: Видео

19 ноя 2024 : 		 JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ

15 окт 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA

6 авг 2024 : 		 JOE LYNN TURNER в Колумбии

2 май 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я лыс и что с того?»

21 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER надеется выпустить новый альбом в 2025 году

20 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER в Варне

14 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER выступил с AXAT

13 июн 2023 : 		 JOE LYNN TURNER без парика

29 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»

6 мар 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»

20 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

13 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

25 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

17 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

3 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

24 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»

22 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии

28 окт 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

25 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах

7 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от JOE LYNN TURNER

21 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!

20 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO
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JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA: Видео



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JOE LYNN TURNER объединился с одной из самых успешных вокалисток болгарской сцены, MARIA ILIEVA в новом треке Forever — видео доступно ниже.




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1 дек 2024
F
Fo0x
Клип похож на рекламу дезодоранта
1 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Fo0x, освежителя воздуха
1 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Болгары восхитились
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просмотров: 325

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