Новое видео GOJIRA



Sphinx, новое видео группы GOJIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fortitude", выпущенного 30 апреля на Roadrunner Records.



Трек-лист:



01. Born For One Thing



02. Amazonia



03. Another World



04. Hold On



05. New Found



06. Fortitude



07. The Chant



08. Sphinx



09. Into The Storm



10. The Trails



11. Grind













