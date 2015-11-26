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*MEGADETH и David всё 127
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 44
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 41
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*(В)дуй клоуну! 27
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Gojira

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4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

17 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»

14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

7 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»

26 мар 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»
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Видео от барабанщика GOJIRA



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Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier представил видео на барабанное соло "Cyclone".

GOJIRA





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