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*Гитарист QUEEN назван лучшим 138
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*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Gojira

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16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

5 фев 2017 : 		 Рассказ о французском туре GOJIRA

15 ноя 2016 : 		 GOJIRA в программе "Rock Show"

20 сен 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

8 июл 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

30 июн 2016 : 		 Успехи в чартах GOJIRA

22 июн 2016 : 		 Барабанщик GOJIRA о новом альбоме: «Мы хотели изменить динамику»

17 июн 2016 : 		 Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания
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|||| сегодня

GOJIRA отменили все планы на 2020



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GOJIRA официально отменили всю туровую активность на 2020 год.

GOJIRA Cancels All 2020 Shows Due To Coronavirus Pandemic





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