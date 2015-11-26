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Gojira

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17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

5 фев 2017 : 		 Рассказ о французском туре GOJIRA

15 ноя 2016 : 		 GOJIRA в программе "Rock Show"

20 сен 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

8 июл 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

30 июн 2016 : 		 Успехи в чартах GOJIRA

22 июн 2016 : 		 Барабанщик GOJIRA о новом альбоме: «Мы хотели изменить динамику»

17 июн 2016 : 		 Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания

17 июн 2016 : 		 GOJIRA в ‘Le Petit Journal’

15 июн 2016 : 		 Фронтмен GOJIRA объяснил, что такое магма

13 июн 2016 : 		 Новая песня GOJIRA

8 июн 2016 : 		 GOJIRA представили новые песни
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|||| 17 янв 2019

Профессиональное видео с выступления GOJIRA



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Профессиональное видео с выступления GOJIRA, которое состоялось второго августа на Pol'and'Rock Festival 2018, доступно для просмотра ниже.

GOJIRA Live At Pol'And'Rock Festival 2018; HQ Video Of Full Set Streaming





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


18 янв 2019, 01:39		Мало того что группа никакая...
Так и вживую не смогли ....но -это понятно
всё в студии...по сцене попрыгаем с гитарками...но для виду :-)


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