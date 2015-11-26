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Барабанщик GOJIRA : «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»



Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier в рамках нового интервью ответил на вопрос о том, каково это получать похвалу от своих музыкальных идолов, в частности от METALLICA:



«Ощущения великолепные. Это потрясающее чувство. Это почти как когда ты идёшь в школу, а учитель говорит тебе: "Ты отлично поработал. У тебя хорошая отметка". Это почти как если бы Lars Ulrich и James Hetfield были моими учителями, в каком-то смысле так. Я просмотрел так много видео с их участием, анализируя каждую деталь. Они гении, знаете ли. И причина, по которой я играю металл в своей жизни, как раз в них — это их заслуга. Так что признание — это нечто умопомрачительное. Но это также и большая работа. Мы существуем как группа уже 25 лет, так что я бы сказал, что мы не жульничали. Мы многим пожертвовали. И поверьте мне, когда ты вырос во Франции, на юге, в сельской местности, это трудная затея, это почти опасная штука — создавать группу как основную работу, и так далее, и тому подобное».







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