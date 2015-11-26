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Gojira

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8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

17 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»

14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

7 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»

26 мар 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA
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Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»



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Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier в рамках нового интервью ответил на вопрос о том, каково это получать похвалу от своих музыкальных идолов, в частности от METALLICA:

«Ощущения великолепные. Это потрясающее чувство. Это почти как когда ты идёшь в школу, а учитель говорит тебе: "Ты отлично поработал. У тебя хорошая отметка". Это почти как если бы Lars Ulrich и James Hetfield были моими учителями, в каком-то смысле так. Я просмотрел так много видео с их участием, анализируя каждую деталь. Они гении, знаете ли. И причина, по которой я играю металл в своей жизни, как раз в них — это их заслуга. Так что признание — это нечто умопомрачительное. Но это также и большая работа. Мы существуем как группа уже 25 лет, так что я бы сказал, что мы не жульничали. Мы многим пожертвовали. И поверьте мне, когда ты вырос во Франции, на юге, в сельской местности, это трудная затея, это почти опасная штука — создавать группу как основную работу, и так далее, и тому подобное».

GOJIRA





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