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Gojira

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Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»



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Joseph Duplantier в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие продукты позитивно влияют на его связки, а какие вредят:

«Я уверен, что могу открыть для себя ещё много нового. Но я чувствую, что мне нужно перед выступлением... Например, перед этим интервью я нарезал немного авокадо, потому что авокадо помогает. Это полезные жиры, и мне нравится съедать немного таких продуктов или банан, или что-то ещё, что хорошо прилипает к связкам. И уж точно я не ем за три часа до выступления.

Конечно, можно многое сказать о еде, и, например, хорошо известно, что молочные продукты не очень хороши для певцов до выступления. Я уже давно не употребляю молочные продукты, я веган. Помню, как до веганства мне было трудно управлять своей энергией на сцене. Сначала уровень энергии был хорошим, а потом, когда я начинал кричать, я порой почти терял сознание, потому что всё ещё продолжал переваривать пищу. Потому что в начале нашей карьеры мы много выступали на разогревах, поэтому мы, например, ели, а затем сразу выходили на сцену. Это очень опасно, потому что организм пытается переработать пищу, а если ты хочешь использовать всё своё тело, чтобы петь, как и должно быть в идеале, если ты певец, то будет много всего мешать, и организм запутается. И я несколько раз чуть не упал в обморок на сцене, потому что не успел переварить пищу.

Кроме того, хочу сказать, что с тех пор, как я отказался от животных продуктов и питаюсь только растительной пищей, моя энергия возросла на десять или сто процентов. Я не знаю точно, да и откуда мне знать? Каждый раз, когда мы заканчиваем шоу, я всё ещё полон энергии и могу продолжать. Я могу продолжать, продолжать и продолжать. А в своё время, до того, как я изменил свою диету, в конце шоу я был на пределе. И я был молод, мне было 20 с чем-то... Чувак, а ведь должно быть наоборот, да? Но потом я изменил свою диету, и теперь я могу выступать в любое время. Даже если я ем в этот трёхчасовой промежуток перед шоу, это будет очень легкая еда, что вполне приемлемо. Но если бы я ел сыр или мясо, или тяжёлые продукты, такое было бы невозможно.

Поэтому я считаю, что хотя я веду не самый здоровый образ жизни — я выпиваю несколько бутылок пива после шоу, я сова, и поэтому много ночами не сплю. Я стараюсь наверстать упущенное вздремнув днем. Но я пью много воды и стараюсь спать как можно больше. Это мои секреты — которые не являются секретами, их знают все, даже не исполнители. Но да, смена диеты сыграла решающую роль в моей жизни».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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16 авг 2023
WahrandPhain
до шуток про веганов и глотание спермы осталось 3, 2, 1...
  Dislike!1
16 авг 2023
father
А я напоминаю, что прошлым вечером Корпси в очередной раз энергично пёрли в очко
Like!2
16 авг 2023
G
Gleb Monster
> энергия попёрла
> стараюсь спать как можно больше
Like!1
16 авг 2023
x
xRReth
"Это очень опасно, потому что организм пытается переработать пищу, а если ты хочешь использовать всё своё тело, чтобы петь, как и должно быть в идеале, если ты певец, то будет много всего мешать, и организм запутается. И я несколько раз чуть не упал в обморок на сцене, потому что не успел переварить пищу."
...
Я только так могу это трактовать - он часто поёт на горшке и организм на сцене запутался: уже пора срать или ещё нет? Никак иначе этот бред воспринимать не получается. Хотя чуть не упасть в обморок, сдерживаясь... столько вопросов...
Пиздец, пожрал перед выступлением и чуть не упал, ЗОЖник ёпт
16 авг 2023
Lord Iscariah
Как ты стал веганом, музыка GOJIRA сразу стала хуетой галимой. Да и веганы пидарасы по определению.

просмотров: 362

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