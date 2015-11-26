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Gojira

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26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

5 фев 2017 : 		 Рассказ о французском туре GOJIRA

15 ноя 2016 : 		 GOJIRA в программе "Rock Show"

20 сен 2016 : 		 Новое видео GOJIRA
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Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии



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В рамках недавней беседы с Kaaos TV барабанщик GOJIRA Mario Duplantier сказал, что новая работа группы была готова ещё до пандемии:

«Мы закончили с вокалом в январе 2020-го, сведение планировали с Andy Wallace'ом в марте — в районе числа десятого. Но были вынуждены всё отменить, потому что Andy был во Флориде и не мог прилететь... Но песни уже были готовы. И я скажу довольно странную вещь, но мы в группе думали: "Боже, с этой пандемией песни не значат ничего". Потому что думать об Амазонии во время этой пандемии, ставшей проблемой для всех, было... Казалось, неловко говорить о чём-то ещё. Но в итоге через год мы посчитали, что вот теперь время как раз подходящее, так как тексты актуальны и коррелируют с тем, что происходит в мире. Альбом говорит о силе — этаком поиске мужества — так что сейчас самое время выпустить пластинку. Таким образом открывается второе измерение».

GOJIRA








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