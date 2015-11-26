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Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии



В рамках недавней беседы с Kaaos TV барабанщик GOJIRA Mario Duplantier сказал, что новая работа группы была готова ещё до пандемии:



«Мы закончили с вокалом в январе 2020-го, сведение планировали с Andy Wallace'ом в марте — в районе числа десятого. Но были вынуждены всё отменить, потому что Andy был во Флориде и не мог прилететь... Но песни уже были готовы. И я скажу довольно странную вещь, но мы в группе думали: "Боже, с этой пандемией песни не значат ничего". Потому что думать об Амазонии во время этой пандемии, ставшей проблемой для всех, было... Казалось, неловко говорить о чём-то ещё. Но в итоге через год мы посчитали, что вот теперь время как раз подходящее, так как тексты актуальны и коррелируют с тем, что происходит в мире. Альбом говорит о силе — этаком поиске мужества — так что сейчас самое время выпустить пластинку. Таким образом открывается второе измерение».







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