Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

В рамках недавней беседы с Kaaos TV барабанщик GOJIRA Mario Duplantier сказал, что новая работа группы была готова ещё до пандемии:
«Мы закончили с вокалом в январе 2020-го, сведение планировали с Andy Wallace'ом в марте — в районе числа десятого. Но были вынуждены всё отменить, потому что Andy был во Флориде и не мог прилететь... Но песни уже были готовы. И я скажу довольно странную вещь, но мы в группе думали: "Боже, с этой пандемией песни не значат ничего". Потому что думать об Амазонии во время этой пандемии, ставшей проблемой для всех, было... Казалось, неловко говорить о чём-то ещё. Но в итоге через год мы посчитали, что вот теперь время как раз подходящее, так как тексты актуальны и коррелируют с тем, что происходит в мире. Альбом говорит о силе — этаком поиске мужества — так что сейчас самое время выпустить пластинку. Таким образом открывается второе измерение».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).