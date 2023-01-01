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Гитарист GOJIRA — о новом материале



Joseph Duplantier в ходе недавнего разговора ответил на вопрос, приступили ли участники GOJIRA к работе над новым материалом:



«На самом деле Mario был занят записью барабанных паттернов и песенных структур в период пандемии, и у меня тоже есть несколько новых вещей, но сейчас мы не находимся в процессе "сочинения следующего альбома". Мы просто посылаем друг другу кое-какие идеи время от времени.



Сейчас я ощущаю, что выжат как лимон при работе над "Fortitude", и у меня ничего не осталось в загашнике. Я считаю, что для нас лучше всего подходит медленный процесс. Некоторые группы выпускают новую музыку с бешеной скоростью, и, судя по тому, что я наблюдал в некоторых коллективах, это не способствует хорошему настроению. На самом деле такой подход очень напрягает и может привести к распаду проекта. Я не хочу, чтобы это случилось с GOJIRA. Я бы хотел действовать медленно и добиваться самого лучшего, что мы можем сделать, если речь идёт о сочинении музыки и текстов».







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