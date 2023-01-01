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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Gojira

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Гитарист GOJIRA — о новом материале



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Joseph Duplantier в ходе недавнего разговора ответил на вопрос, приступили ли участники GOJIRA к работе над новым материалом:

«На самом деле Mario был занят записью барабанных паттернов и песенных структур в период пандемии, и у меня тоже есть несколько новых вещей, но сейчас мы не находимся в процессе "сочинения следующего альбома". Мы просто посылаем друг другу кое-какие идеи время от времени.

Сейчас я ощущаю, что выжат как лимон при работе над "Fortitude", и у меня ничего не осталось в загашнике. Я считаю, что для нас лучше всего подходит медленный процесс. Некоторые группы выпускают новую музыку с бешеной скоростью, и, судя по тому, что я наблюдал в некоторых коллективах, это не способствует хорошему настроению. На самом деле такой подход очень напрягает и может привести к распаду проекта. Я не хочу, чтобы это случилось с GOJIRA. Я бы хотел действовать медленно и добиваться самого лучшего, что мы можем сделать, если речь идёт о сочинении музыки и текстов».




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