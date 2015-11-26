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Gojira

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28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

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29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

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22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

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29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

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19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

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|||| сегодня

Новое видео GOJIRA



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"Amazonia", новое видео группы GOJIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fortitude", выходящего 30 апреля на Roadrunner Records.

Трек-лист:

01. Born For One Thing

02. Amazonia

03. Another World

04. Hold On

05. New Found

06. Fortitude

07. The Chant

08. Sphinx

09. Into The Storm

10. The Trails

11. Grind

Watch GOJIRA's Music Video For New Song 'Amazonia'








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Jotun


26 мар 2021, 21:12		Окей, с этим альбомом понятно.
Интересно, что они на следующем будут косплеить? "Against" или "Soulfly"?

LU777


26 мар 2021, 22:49		одно слово-французы :-)......


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