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Gojira

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Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»



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В рамках недавнего интервью с RockSverige вокалист GOJIRA Joseph Duplantier рассказал о том, кто вдохновил его взять в руки гитару:

«James Hetfield. Знаю, сюрприз-сюрприз [смеётся]. Нет, конечно же, потому что я это уже говорил. Но сюрприз в том, что James больше воспринимается как лидер группы и вокалист, и никто не думает о нём как о гитаристе. Некоторые люди так думают, но таких не очень много. И я не говорю о соло. Я не шреддер. Я создаю платформу для песен с ритм-гитарой и тонкостями внутри них. Если говорить о том, кто делает соло, то я не буду оригинальным и назову Даймбега [Даррелла Эббота, покойного гитариста PANTERA]. Он появился, чтобы разрушить границы и правила, и он играл на гитаре подобно летящей птице. Его соло совершенно убойные, но James имеет кое-что такое... Если бы была школа, то он был бы моим учителем. Если бы существовала школа рока, он мог бы быть моим учителем. Я хотел бы следовать за ним и слушать, что он говорит. Его правая рука убойна, это неостановимый молот. Он основа ритм-секции в METALLICA. Я считаю, что Lars лишь танцует вокруг гитары James'a. Всё строится от него».

GOJIRA



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Red One


7 апр 2021, 13:21		О боже, да все котируют Джеймса как уникального гитариста со времён Килл Эм Олл. И половина гитаристов из последующих поколений им вдохновлены.
Тоже мне открыл Америку, нетакойкаквсе.

Санчез


7 апр 2021, 13:35		Red One, не бомби,а то так хиросиму и нагасаки разбомбишь 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

CosmicBear


7 апр 2021, 13:45		Вольфганг Ван Хален будет недоволен этим интервью

Rutger


7 апр 2021, 13:51		>>>Я считаю, что Lars лишь танцует вокруг гитары James'a.

Точно, при этом танцует с опозданием и спотыкаясь

Red One


7 апр 2021, 13:52		Санчез, говоришь про меня, а переводишь на себя.

Санчез


7 апр 2021, 13:54		Red One, ты же бомбишь, а не я

Санчез


7 апр 2021, 13:56		CosmicBear, уже не будет, как бы это грустно не звучало

Red One


7 апр 2021, 14:19		Санчез, переиначивая классика, кто унюхал, тот и набздюхал.
Твой комент + количество смайликов красноречиво говорят о тебе как о невротике в запущенной стадии.

Санчез


7 апр 2021, 14:38		Red One, да, никакого у тебя чувства юмора нет)


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