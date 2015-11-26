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Фронтмен GOJIRA : «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»



В рамках недавнего интервью с RockSverige вокалист GOJIRA Joseph Duplantier рассказал о том, кто вдохновил его взять в руки гитару:



«James Hetfield. Знаю, сюрприз-сюрприз [смеётся]. Нет, конечно же, потому что я это уже говорил. Но сюрприз в том, что James больше воспринимается как лидер группы и вокалист, и никто не думает о нём как о гитаристе. Некоторые люди так думают, но таких не очень много. И я не говорю о соло. Я не шреддер. Я создаю платформу для песен с ритм-гитарой и тонкостями внутри них. Если говорить о том, кто делает соло, то я не буду оригинальным и назову Даймбега [Даррелла Эббота, покойного гитариста PANTERA]. Он появился, чтобы разрушить границы и правила, и он играл на гитаре подобно летящей птице. Его соло совершенно убойные, но James имеет кое-что такое... Если бы была школа, то он был бы моим учителем. Если бы существовала школа рока, он мог бы быть моим учителем. Я хотел бы следовать за ним и слушать, что он говорит. Его правая рука убойна, это неостановимый молот. Он основа ритм-секции в METALLICA. Я считаю, что Lars лишь танцует вокруг гитары James'a. Всё строится от него».







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