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Новая песня GOJIRA



"Into The Storm", новая песня группы GOJIRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fortitude", выход которого запланирован на 30 апреля на Roadrunner Records.







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