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Gojira

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14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

7 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»

26 мар 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA
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Новая песня GOJIRA



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"Into The Storm", новая песня группы GOJIRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fortitude", выход которого запланирован на 30 апреля на Roadrunner Records.

Listen To New GOJIRA Song





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