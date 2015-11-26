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Гитарист GOJIRA : «Не ели бы животных — не было бы пандемии»



Гитарист GOJIRA Joseph Duplantier в недавнем интервью коснулся темы возникновения вируса COVID-19:



«Для веганов это весьма огорчительно — эта чёртова пандемия, потому что причиной её возникновения всегда является плохое обращение с животными и их употребление в пищу. Все вирусы, если вы подумаете об этом, — от курицы, всё это коровье бешенство, как бы что ещё ни называлось, все эти варианты COVID, которые у нас есть, — это всегда от поедания животных, потому что мы не должны этого делать. Вот что я думаю на этот счёт. В любом случае я немного расстроен из-за случившегося. Я не думаю, что это заговор или наказание Бога; я думаю, что это просто нормальная реакция на наше поведение на этой планете. Подобное дерьмо будет происходить, если вы не будете вести себя прилично».



На вопрос, что люди могут сделать, чтобы мир стал лучше, он ответил:



«Это значит, что у нас есть возможности. У нас они есть. Когда вы идёте в супермаркет, в продуктовый магазин или на рынок — куда бы вы ни пошли, чтобы купить еду, — вы бы предпочли купить продукт у фермера, который бьёт свою жену, или продукт у фермера, который не бьёт свою жену? У того, кто плохо обращается со своими животными, или у того, кто не обращается плохо? Кого вы будете поддерживать? Будете ли вы покупать продукт, который привезли сюда с другого конца планеты на трёх самолетах и двух кораблях, или вы купите местный продукт? "О, я ем местную пищу" — да, это звучит модно, ты, грёбаный хипстер. Нет — ты должен, мать твою, есть местную еду. Когда вы живёте в Мексике, я уверен, что у вас больше выбора в еде, которую вы можете употребить в пищу. В более холодных странах, возможно, люди покупают авокадо и бананы, привезённые издалека. Но в Мексике, я уверен, тоже так — вы можете выбрать, что купить: что-то местное или привезённое издалека. Так что я думаю, что всё начинается с этого.



Я часто говорю это людям, и они часто очень удивляются, потому что вовсе не такого ждут от металлиста, но сила в вашем кошельке. Даже если вы тратите всего два доллара в день, это всё равно... У вас есть сила и возможности для перемен. А также наши мысли — то, что мы думаем, становится тем, чем мы являемся. Поэтому очень важно думать хорошо о себе и о других людях вокруг нас и стараться видеть положительное в людях или привносить положительное в других людей. Это ещё одна вещь, которую мы можем сделать. Мы можем быть вежливыми и стараться слушать людей и улучшать себя вместо того, чтобы злиться и гневаться на весь мир. Мы можем включить воду, чтобы помыть руки, и сразу же выключить её. Мы можем поехать на велосипеде, а не на машине, даже если у нас есть деньги на бензин. И так далее, и тому подобное. Все эти мелочи означают, что у нас есть возможность. Не правительство, не президент изменит ситуацию для вас, потому что он заботится только о том, чтобы переизбраться; я считаю, что люди уже должны это понимать.



И ещё я добавлю вот что по этому поводу: это просто предложение, которое, пожалуй, подводит итог, но я думаю, что настоящая революция идёт изнутри, от отдельных людей. Если в вас происходит революция, вы становитесь лучше, происходят изменения на каком-то уровне, — они могут быть маленькими, могут быть большими — но я считаю, что это и есть революция, которая работает. Потому что попытка [начать] революцию с большим количеством людей, как во Франции из серии: "Давайте обезглавим короля", превращается в бардак. Потом будет республика, а люди всё равно не будут счастливы. Так что если люди изменятся, они вдохновят окружающих на перемены, как-то так».







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