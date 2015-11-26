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Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA



Вокалист LAMB OF GOD RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA в рамках Knotfest Iowa на National Balloon Classic Field, Indianola, Iowa для исполнения композиции Backbone.







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